В Steam на странице Subnautica 2 пропало упоминание Krafton

Внутренний конфликт между южнокорейским издателем Krafton и руководством студии Unknown Worlds Entertainment, дело о котором в итоге дошло до открытых судебных разбирательств, неожиданно обернулся для проекта потерей издателя. По крайней мере, на столь кардинальные изменения напрямую указывает обновленная страница ожидаемого симулятора выживания Subnautica 2 в магазине Steam.

Согласно данным торговой площадки Valve, отныне Krafton больше не значится грядущей игры — в графах «Разработчик» и «Издатель» теперь единолично фигурирует студия Unknown Worlds. Означает ли этот прецедент, что после судебных баталий разработчики смогли юридически «развестись» с холдингом и вернуть себе полную независимость, или же материнская компания просто обязана соблюдать жесткую дистанцию и предоставить студии автономность ради спасения релиза, пока остается загадкой.

Напомним, что отношения между компаниями накалились из-за финансовых споров. Сообщалось, что Krafton всячески пыталась избежать выплаты авторам Subnautica заранее оговоренного бонуса в размере 250 миллионов долларов за успешную работу.

Рядовые геймеры уже встретили новость об удалении Krafton из авторов со всеобщим ликованием. В социальных сетях поклонники франшизы делятся облегчением от того, что теперь они могут без зазрений совести оформить покупку проекта, не финансируя при этом «недобросовестную компанию, проявившую крайнее неуважение к собственным сотрудникам». Кроме того, фанаты рассчитывают, что, избавившись от давления сверху, команда Unknown Worlds прислушается к критике прошлой игры, Below Zero, и сделает продолжение столь же атмосферным, мрачным и по-хорошему пугающим, каким был оригинальный хит 2018 года.