В Steam открылись предзаказы и началась предзагрузка Subnautica 2

Команда Unknown Worlds Entertainment объявила о долгожданном событии: в Steam открылись предзаказы на подводный симулятор выживания Subnautica 2. Игроки уже могут предварительно загрузить игру, чтобы начать погружение в пучину океана сразу после релиза. Размер предзагрузки в Steam составляет 12.9 ГБ, а полный объем установленной игры займёт 14.56 ГБ.

Создатели также поделились впечатляющей статистикой: Subnautica 2 была добавлена в списки желаемого более 5 миллионов раз, что позволило проекту удерживать первое место в рейтинге самых ожидаемых новинок Steam уже девять месяцев подряд.

Ранний доступ Subnautica 2 стартует 14 мая 2026 года в 18:00 по Московскому времени. Игра будет доступна на PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store) и Xbox Series X|S.

Subnautica 2 - это официальное продолжение знаменитой франшизы, предлагающее впервые в серии кооператив на четырех игроков, новый инопланетный океанский мир, расширенные системы выживания, а также свежие подводные транспортные средства и инструменты. Ранний доступ продлится около двух-трех лет, и все, кто приобретет игру на этом этапе, получат все последующие обновления вплоть до полноценного релиза 1.0 без дополнительной оплаты.

В честь достижения отметки в 5 миллионов вишлистов разработчики объявили, что все игроки бесплатно получат особый внутриигровой предмет, который изначально планировался только для покупок в первую неделю.