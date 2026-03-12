В Subnautica 2 переработают систему строительства баз

Разработчики из студии Unknown Worlds Entertainment поделились новыми подробностями о системе строительства в Subnautica 2. В продолжении подводного симулятора выживания, базы станут одним из ключевых элементов исследования океана, а возможности их создания заметно расширят.

По словам руководителя дизайна баз Кила Макдональда, команда разработала полностью новую систему, аналогов которой практически не встречается в других играх жанра survival. Старший инженер геймплея Милан Сингх также отметил, что при её создании используются технические решения, которые раньше не применялись подобным образом.

Одним из главных изменений станет отказ от большинства фиксированных строительных модулей. Вместо привычных готовых элементов разработчики внедрили процедурную систему, позволяющую более гибко изменять форму конструкций.

Теперь игроки смогут детальнее настраивать внешний вид своих подводных баз. Например, окна больше не будут ограничены стандартными вариантами — их форму можно будет менять, создавая собственный дизайн. Также появится возможность добавлять плавные изгибы и другие декоративные элементы архитектуры.

По словам разработчиков, новая система сделает строительство более «скульптурным» и выразительным, позволяя игрокам экспериментировать с формами и создавать уникальные исследовательские комплексы на морском дне.