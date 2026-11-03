В Subnautica 2 раскрыли создание существ и их поведение

Unknown Worlds Entertainment показала процесс создания существ для подводного выживания Subnautica 2: новых обитателей, их анимации, реалистичное поведение и работу над экосистемой.

Разработчики объясняют, как делают фауну инопланетского мира живой и убедительной, чтобы игроки могли изучать её повадки во время исследования глубин.

Subnautica 2 предложит одиночное прохождение и кооператив, строительство баз и создание снаряжения. Необычной особенностью станет новый набор существ, который появится в контентном обновлении.

Обновление выйдет в декабре 2026 года. Игра уже доступна в раннем доступе на PC в Steam и Xbox Series X|S.