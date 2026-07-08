В Subnautica 2 выходит новое "адаптивное" обновление 1.1: биомоды, улучшенный ИИ существ и QOF обновления

Разработчики из Unknown Worlds Entertainment продолжают активно шлифовать Subnautica 2 в раннем доступе. Сегодня, 8 июля, креативный директор игры Энтони Гайос представил влог, посвящённый обновлению 1.1 «Адаптивные меры» (Quality of Life Update), которое выйдет уже сегодня.

Главные изменения затронут систему биомодов: теперь игроки смогут находить больше биолабораторий и менять варианты модификаций на каждом этапе прохождения.Появится возможность открывать новые слоты пассивных биомодов, с помощью сканирования существ через Биосканер. Также разработчики переработали поведение фауны — у большинства существ теперь есть анимация вздрагивания при ударе мультиинструментом, а Звуковой Резонатор стал более информативным: существа будут чётко сигнализировать об оглушении.

Кроме того, обновление 1.1 принесёт улучшения в интерфейс КПК (повышена чёткость, переработаны категории, добавлено воспроизведение аудиозаписей) и новый вид хранилища Персональное хранилище, которое по умолчанию не будет подключаться к сборщикам и у других игроков не будет возможности его открыть — это упростит управление ресурсами на базе.

В планах у команды — обновление 1.2 через несколько недель с многопользовательскими функциями (бесконтактный чат и оживление игрока), а позже в этом году нас ждёт большое обновление с новым регионом, существом, шасси транспорта и сюжетными элементами.

Подробности и визуальные примеры — в свежем влоге Энтони Гайоса.