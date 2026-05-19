Ветеран Valve пошутил о Krafton: "Может, спросить ChatGPT, что будет, если Subnautica 2 станет суперхитом?"

Subnautica 2 стартовала с ошеломляющим успехом на ПК и Xbox, собрав рекордное количество игроков в раннем доступе. Пик одновременных игроков на Steam составил 467 582.

Ветеран Valve Чет Фалисек, ныне работающий в Stray Bombay, прокомментировал ситуацию в новом видео на YouTube, подчеркнув, что сам не будет играть в игру, но внимательно следит за успехом проекта. По его словам, этот запуск ставит под вопрос исход судебного разбирательства Krafton с бывшим владельцем Unknown Worlds и выплату бонуса в $250 млн, если игра достигнет определённых продаж.

«Может им стоит спросить у ChatGPT: что будет, если Subnautica 2 станет суперуспешной? Как нам быть?» — шутливо отметил Фалисек, намекая на то, что CEO Krafton Ким Чанг-хан ранее активно использовал ChatGPT для юридических стратегий, что, по словам судьи, закончилось провалом.

Фалисек также сравнил ситуацию с Forbidden Solitaire, игрой, успех которой удивил даже её создателей, отметив, что наблюдать за успехом Subnautica 2 теперь тоже интересно, хотя он лично предпочитает более спокойные проекты.