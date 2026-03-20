Xbox Game Pass готовит громкие хиты: Subnautica 2 и новый проект во вселенной Vampire Survivors

Подписчиков Xbox Game Pass ждёт насыщенная весна: в апреле и мае сервис пополнится сразу двумя ожидаемыми релизами. После мартовских новинок вроде The Alters и Like a Dragon: Infinite Wealth компания Microsoft продолжает усиливать каталог.

Первой премьерой станет Vampire Crawlers — спин-офф хита Vampire Survivors. Игра предложит необычное сочетание пошагового геймплея, карточной механики и элементов roguelite. Релиз состоится 21 апреля 2026 года, а благодаря появлению в подписке проект сможет привлечь широкую аудиторию.

Главным событием мая станет Subnautica 2 — одна из самых ожидаемых игр в Steam. Проект выйдет на Xbox и ПК, но стартует в формате раннего доступа в рамках программы Game Preview.

Обе новинки доступны подписчикам без дополнительной платы, что делает предложение Game Pass ещё более привлекательным и укрепляет позиции сервиса на рынке.