SUBSELF: Lies Deep анонсировали для Steam - подводный хоррор смешивает Subnautica, SOMA и космическое безумие

SUBSELF: Lies Deep официально анонсирована для PC, и уже сейчас проект выглядит как одна из самых атмосферных находок для поклонников психологического хоррора. Разработчики представили дебютный трейлер и подтвердили, что первая демоверсия станет доступна во время Steam-фестиваля «Морей и океанов».

Действие игры разворачивается в глубинах инопланетного океана, где игрокам предстоит исследовать заброшенный подводный комплекс после загадочной катастрофы. Изначально всё подаётся как спасательная миссия, но очень быстро история превращается в тревожное путешествие по затопленным коридорам, забытым экспериментам и фрагментам чужой реальности.

Главная ставка SUBSELF: Lies Deep — не экшен, а атмосфера давления и изоляции. Игрокам придётся следить за запасами кислорода, ориентироваться практически в полной темноте и постепенно сталкиваться с психологическими эффектами долгого пребывания под водой. По описанию проект явно вдохновляется SOMA и классическим космическим хоррором в духе Лавкрафта, только вместо космоса здесь бесконечная морская бездна.

Особенно интересно, что разработчики делают акцент на исследовании и повествовании через окружение, а не на постоянных скримерах или перестрелках. Такой подход может сыграть игре на руку: подводный сеттинг сам по себе остаётся одним из самых недооценённых источников напряжения в индустрии.

Если демоверсия действительно сможет передать ощущение страха перед неизвестной глубиной, у SUBSELF: Lies Deep есть все шансы стать одной из самых необычных хоррор-игр ближайших лет.