Авторы мода UltraCube анонсировали мрачную версию Factorio с уникальными фишками - Substructure

На прошедшем шоу PC Gaming Show: Most Wanted 2025 состоялся анонс интригующего проекта для любителей строить сложные производственные цепочки. Британская студия Dubious Design, костяк которой составляют создатели популярной модификации UltraCube для Factorio, представила свою собственную игру под названием Substructure.

На первый взгляд новинка выглядит как традиционный изометрический симулятор автоматизации с конвейерами и заводами. Однако разработчики делают ставку на мрачную атмосферу и исследование неизвестного. Сюжет вращается вокруг таинственного небесного тела, внезапно появившегося на краю Солнечной системы. Игрокам — в одиночку или в кооперативе — предстоит не сбежать оттуда, а изучить этот мир досконально.

Главной геймплейной фишкой станет вертикальное взаимодействие. Игрокам придется создавать масштабные системы лифтов, чтобы связать солнечные пустоши на поверхности с пугающими подземными биомами, наполненными тусклым фиолетовым светом и гигантскими грибами. Трейлер недвусмысленно намекает, что, помимо добычи ресурсов, в бездне игроков поджидают «забытые ужасы» и древние тайны.

У Substructure пока нет точной даты выхода, но релиз обозначен как «скоро». Проект уже доступен для добавления в список желаемого в Steam.