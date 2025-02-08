Новая вайфу для Subverse выйдет в начале марта, в разработке официальная русская локализация и другие DLC

Релизная версия Subverse вышла в ноябре прошлого года, однако разработка игры еще не закончена, так как остались два бесплатных DLC, которые должны выйти в этом году. Первое - это Студия 69, особый клуб для свиданий Капитана со своими вайфу. Дополнение будет доступно только бекерам с кикстартер, но после выхода его наверняка сольют и для остальных. И второе - маскот студии Фоу-чан, суккуб и последняя вайфу Капитана. Согласно новому дневнику разработчиков, релиз Фоу-чан намечен на начало марта 2025 года.

Разработчики также сообщили, что в работу запущена официальная локализация игры на китайский, корейский, русский, португальский и другие языки. Продажи игры превысили 600 тысяч копий. Как только разработчики покроют комиссионные, лицензионные отчисления и роялти, все доходы пойдут на улучшение игры. Сейчас в разработке находятся бесплатные обновления, исправления локализации и некоторые платные DLC.