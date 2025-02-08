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Subverse 26.03.2021
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Для взрослых 18+, Космос, Юмор, Научная фантастика
8.2 1 369 оценок

Новая вайфу для Subverse выйдет в начале марта, в разработке официальная русская локализация и другие DLC

2BLaraSex
Новости

Релизная версия Subverse вышла в ноябре прошлого года, однако разработка игры еще не закончена, так как остались два бесплатных DLC, которые должны выйти в этом году. Первое - это Студия 69, особый клуб для свиданий Капитана со своими вайфу. Дополнение будет доступно только бекерам с кикстартер, но после выхода его наверняка сольют и для остальных. И второе - маскот студии Фоу-чан, суккуб и последняя вайфу Капитана. Согласно новому дневнику разработчиков, релиз Фоу-чан намечен на начало марта 2025 года.

Разработчики также сообщили, что в работу запущена официальная локализация игры на китайский, корейский, русский, португальский и другие языки. Продажи игры превысили 600 тысяч копий. Как только разработчики покроют комиссионные, лицензионные отчисления и роялти, все доходы пойдут на улучшение игры. Сейчас в разработке находятся бесплатные обновления, исправления локализации и некоторые платные DLC.

34
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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Sheffskiy

я считаю что игры с таким взрослым контентом должны быть везде, если бы в ведьмаке 3 был норм се кс то, да Отя бы как в forbidden fantasy, то тогда бы игра была бы куда более интересной и взрослой. Убивать можно, а заниматься любовью - цензура… ну такое себе.

5
Nodas

Селестина ее ждём

3
The Great Troll

Да не будет ее. Нигде, никогда. Уже раз 100 разрабы об этом сказали. Народ всё равно наивно ждет чего-то

0
Nodas The Great Troll

Дай помечтать

0
Макс20944

Русский официально! Ура! Не надо ждать фанатскиы руссфикатор полной версии!

0
2BLaraSex

Ну, ждать официальный придется долго, они только начали же, и около года точно будут делать.

0
FerociousKit 2BLaraSex

Ваш же вполне хороший

0
Niera2B

Хорошо, что не стоит на месте процесс. Подожду пока выйдет )

0
SOLUS5678

Отличные продажи!!!. Ждём выхода дополнений!!!!

0
Jack Is Back

ОФИЦИАЛЬНАЯ русская локализация? Они там что, хорошего спеца себе нашли или сами русский выучили?? Надеюсь, что НЕ будет, как с Resident Evil: Revelations 1, когда Capcom захотели СВОИМИ руками перевести игру на русский язык "It's закрыто"?!

0
antonborisov198

Ну тогда уже подожду локалку)

-1
JKarter

Ну, ок.

-2
Рикочико

ГГ мужчина ещё и с трусами на голове. Кто себя уважающий вообще в это играет?!

-11
The Great Troll

Все нормальные мужики, которым нравятся красивые тёлки с большими сиськами. Еще вопросы?

0
Рикочико The Great Troll

Нормальные мужчины трусы на голову не одевают. Ну если ты конечно у нас мужик продолжай так делать.))

-3
AFANASICH Рикочико

Ты просто не знаешь чьи это трусы

0