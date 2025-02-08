Новая вайфу для Subverse выйдет в начале марта, в разработке официальная русская локализация и другие DLC

Релизная версия Subverse вышла в ноябре прошлого года, однако разработка игры еще не закончена, так как остались два бесплатных DLC, которые должны выйти в этом году. Первое - это Студия 69, особый клуб для свиданий Капитана со своими вайфу. Дополнение будет доступно только бекерам с кикстартер, но после выхода его наверняка сольют и для остальных. И второе - маскот студии Фоу-чан, суккуб и последняя вайфу Капитана. Согласно новому дневнику разработчиков, релиз Фоу-чан намечен на начало марта 2025 года.
Разработчики также сообщили, что в работу запущена официальная локализация игры на китайский, корейский, русский, португальский и другие языки. Продажи игры превысили 600 тысяч копий. Как только разработчики покроют комиссионные, лицензионные отчисления и роялти, все доходы пойдут на улучшение игры. Сейчас в разработке находятся бесплатные обновления, исправления локализации и некоторые платные DLC.
я считаю что игры с таким взрослым контентом должны быть везде, если бы в ведьмаке 3 был норм се кс то, да Отя бы как в forbidden fantasy, то тогда бы игра была бы куда более интересной и взрослой. Убивать можно, а заниматься любовью - цензура… ну такое себе.
Селестина ее ждём
Да не будет ее. Нигде, никогда. Уже раз 100 разрабы об этом сказали. Народ всё равно наивно ждет чего-то
Дай помечтать
Русский официально! Ура! Не надо ждать фанатскиы руссфикатор полной версии!
Ну, ждать официальный придется долго, они только начали же, и около года точно будут делать.
Ваш же вполне хороший
Хорошо, что не стоит на месте процесс. Подожду пока выйдет )
Отличные продажи!!!. Ждём выхода дополнений!!!!
ОФИЦИАЛЬНАЯ русская локализация? Они там что, хорошего спеца себе нашли или сами русский выучили?? Надеюсь, что НЕ будет, как с Resident Evil: Revelations 1, когда Capcom захотели СВОИМИ руками перевести игру на русский язык "It's закрыто"?!
Ну тогда уже подожду локалку)
Ну, ок.
ГГ мужчина ещё и с трусами на голове. Кто себя уважающий вообще в это играет?!
Все нормальные мужики, которым нравятся красивые тёлки с большими сиськами. Еще вопросы?
Нормальные мужчины трусы на голову не одевают. Ну если ты конечно у нас мужик продолжай так делать.))
Ты просто не знаешь чьи это трусы