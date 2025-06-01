Состоялся релиз русификатора для Subverse v1.1.1 c новой вайфу Фоу-чан

Команда переводчиков Subverse сообщила о релизе русификатора для версии 1.1.1, которая вышла 14 марта 2025 года. Были полностью переведены все новые сюжетные диалоги, меню, описания планет, разговоры во время боëв, субтитры для видеороликов и т.д. Также были русифицированы все текстуры. Скачать русификатор можно здесь.

Сюжет версии 1.1.1 посвящен вербовке новой вайфу для Капитана - суккуба Фоу-чан. Чтобы квест стал доступен, сперва нужно пройти основную сюжетную линию, после чего поговорить с Фортуной на мостике.

Несмотря на то, что сюжет Subverse завершен, разработчики заявили, что пока не собираются бросать игру. Помимо патчей и локализаций на другие языки, у игры будут еще DLC.