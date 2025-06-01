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Subverse 26.03.2021
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Для взрослых 18+, Космос, Юмор, Научная фантастика
8.2 1 468 оценок

Состоялся релиз русификатора для Subverse v1.1.1 c новой вайфу Фоу-чан

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Команда переводчиков Subverse сообщила о релизе русификатора для версии 1.1.1, которая вышла 14 марта 2025 года. Были полностью переведены все новые сюжетные диалоги, меню, описания планет, разговоры во время боëв, субтитры для видеороликов и т.д. Также были русифицированы все текстуры. Скачать русификатор можно здесь.

Сюжет версии 1.1.1 посвящен вербовке новой вайфу для Капитана - суккуба Фоу-чан. Чтобы квест стал доступен, сперва нужно пройти основную сюжетную линию, после чего поговорить с Фортуной на мостике.

Несмотря на то, что сюжет Subverse завершен, разработчики заявили, что пока не собираются бросать игру. Помимо патчей и локализаций на другие языки, у игры будут еще DLC.

16
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Yoshemitsu

Наверно те 200 девстевенников, что о ней еще вспоминают и даже играют - очень рады.

3
Real Slim Shady

Это мы берём

2
Snake2105

Давно слышал про игру масс эффект какой-то и это видимо она, нужно будет заценить 😏

1
VladimiRussia2025

Люблю космос😁

SOLUS5678

Спасибо ребятам за проделанную работу!.