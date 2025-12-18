Studio FOW сообщили, что патч 1.2 и платное DLC для Subverse уже на подходе

Studio FOW сообщили в своих социальных сетях, что патч 1.2 для Subverse и платное DLC с каким-то популярным персонажем уже на подходе. Разработчики продолжают скрывать, какому персонажу будет посвящено дополнение, но многие уверены, что это наверняка Императрица Селестина. Игроки давно просили сделать ее новой вайфу Капитана, а других вариантов практически нет.



Что касается патча 1.2, он должен добавить в игру новые костюмы, а также DLC для бэкеров с Кикстартера: питомца Сменчкина и клуб Studio 69, куда можно ходить на свидания со своими вайфу.

Разработчики планируют выпустить патч 1.2 и платное DLC до 25 декабря (Рождество в Америке).