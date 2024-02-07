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Subverse 26.03.2021
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Для взрослых 18+, Космос, Юмор, Научная фантастика
8.1 1 081 оценка

Studio FOW выпустили видео в честь 10-летия, показали первые изображения Фоу-чан и анонсировали новые проекты

2BLaraSex
Новости

Studio FOW выпустили праздничное видео в честь 10-летия студии, в котором продемонстрировали первые изображения того, как будет выглядеть Фоу-чан - последняя вайфу в Subverse. В видео они также анонсировали свои будущие проекты, которые будут запущены в производство, если команда соберет нужные суммы на краудфандинговой площадке Throne. Поскольку разработка Subverse подходит к концу и работа аниматоров больше не понадобится, команда снова займется тем, чем занималась до игры - созданием видео для взрослых.

В данный момент идет сбор на следующие видео:

  • Испытания молодой послушницы Шэдоухарт в Храме Шар - требуется 80 тысяч долларов;
  • Новое грандиозное приключение Лары Крофт - требуется 74 тысяч долларов;
  • Тифа в подполье Мидгара - требуется 80 тысяч долларов;
  • Волшебный мир Тейвата - требуется 57 тысяч долларов;
  • Новая манга Subverse - - требуется 6 тысяч долларов.
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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Madiark

Может фут завезут которые будут радовать какую нибудь Тифу или Ларку

3
РусБ

за порно деньги платить фу

0
РикоЧико

Руслан ты бота создал?!

0
РусБ РикоЧико

я не бот ты кто

0
РикоЧико РусБ

Но ава и манера речи похожа. Тот кого ты страстно желал. 🥰

0
РусБ РикоЧико

многим нравятся роботы с атома

0
stalker0072008

А разве они не хотели добавить динамические анимации постельных сцен? Или я пропустил момент, когда это отменили? Насколько я читал в комментах, там еще дофига работы.

0
SOLUS5678

Не грех ребят поддержать.

0