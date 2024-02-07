Studio FOW выпустили видео в честь 10-летия, показали первые изображения Фоу-чан и анонсировали новые проекты

Studio FOW выпустили праздничное видео в честь 10-летия студии, в котором продемонстрировали первые изображения того, как будет выглядеть Фоу-чан - последняя вайфу в Subverse. В видео они также анонсировали свои будущие проекты, которые будут запущены в производство, если команда соберет нужные суммы на краудфандинговой площадке Throne. Поскольку разработка Subverse подходит к концу и работа аниматоров больше не понадобится, команда снова займется тем, чем занималась до игры - созданием видео для взрослых.

В данный момент идет сбор на следующие видео: