Studio FOW выпустили видео в честь 10-летия, показали первые изображения Фоу-чан и анонсировали новые проекты

Studio FOW выпустили праздничное видео в честь 10-летия студии, в котором продемонстрировали первые изображения того, как будет выглядеть Фоу-чан - последняя вайфу в Subverse. В видео они также анонсировали свои будущие проекты, которые будут запущены в производство, если команда соберет нужные суммы на краудфандинговой площадке Throne. Поскольку разработка Subverse подходит к концу и работа аниматоров больше не понадобится, команда снова займется тем, чем занималась до игры - созданием видео для взрослых.
В данный момент идет сбор на следующие видео:
- Испытания молодой послушницы Шэдоухарт в Храме Шар - требуется 80 тысяч долларов;
- Новое грандиозное приключение Лары Крофт - требуется 74 тысяч долларов;
- Тифа в подполье Мидгара - требуется 80 тысяч долларов;
- Волшебный мир Тейвата - требуется 57 тысяч долларов;
- Новая манга Subverse - - требуется 6 тысяч долларов.
Может фут завезут которые будут радовать какую нибудь Тифу или Ларку
за порно деньги платить фу
Руслан ты бота создал?!
я не бот ты кто
Но ава и манера речи похожа. Тот кого ты страстно желал. 🥰
многим нравятся роботы с атома
А разве они не хотели добавить динамические анимации постельных сцен? Или я пропустил момент, когда это отменили? Насколько я читал в комментах, там еще дофига работы.
Не грех ребят поддержать.