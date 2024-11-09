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Subverse 26.03.2021
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Для взрослых 18+, Космос, Юмор, Научная фантастика
8.1 1 239 оценок

Studio FOW запустили серию роликов "Знакомство с командой" перед выходом Subverse из раннего доступа

2BLaraSex
Новости

Studio FOW запустили на своем официальном Ютуб-канале серию роликов «Знакомство с командой», которые будут выкладывать до выхода релизной версии Subverse 1.0! В каждом видеоролике актриса озвучки будет кратко рассказывать о своей героине из игры.

Первый ролик посвящен доктору Лилиане Маргалис (Лили), которую озвучила Алексия Ренальдис. Лили первая, кого Капитан вербует в команду, и именно она отвечает за создание мантикор, главных бойцов в пошаговых наземных боях.

Помимо старых кадров, в видео также можно увидеть новый эротический костюм Лили вместо ее обычного лабораторного халата. Subverse выйдет из раннего доступа 15 ноября.

10
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
RedVakzal

Готи?

1
sapov

Ваще даже не рядом, кривые бои без баланса, секс сцены параша.

-3
shurasick876 sapov

Причём тут Dragon Age Veilguard?

1
CT3H

Кто уже играл, как считаете.. -Как будет интереснее играть, изначально с нуля, никого не зная..или же после таких роликов-знакомств..?

-1