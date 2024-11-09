Studio FOW запустили серию роликов "Знакомство с командой" перед выходом Subverse из раннего доступа

Studio FOW запустили на своем официальном Ютуб-канале серию роликов «Знакомство с командой», которые будут выкладывать до выхода релизной версии Subverse 1.0! В каждом видеоролике актриса озвучки будет кратко рассказывать о своей героине из игры.

Первый ролик посвящен доктору Лилиане Маргалис (Лили), которую озвучила Алексия Ренальдис. Лили первая, кого Капитан вербует в команду, и именно она отвечает за создание мантикор, главных бойцов в пошаговых наземных боях.

Помимо старых кадров, в видео также можно увидеть новый эротический костюм Лили вместо ее обычного лабораторного халата. Subverse выйдет из раннего доступа 15 ноября.