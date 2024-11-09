Studio FOW запустили серию роликов "Знакомство с командой" перед выходом Subverse из раннего доступа

Studio FOW запустили на своем официальном Ютуб-канале серию роликов «Знакомство с командой», которые будут выкладывать до выхода релизной версии Subverse 1.0! В каждом видеоролике актриса озвучки будет кратко рассказывать о своей героине из игры.
Первый ролик посвящен доктору Лилиане Маргалис (Лили), которую озвучила Алексия Ренальдис. Лили первая, кого Капитан вербует в команду, и именно она отвечает за создание мантикор, главных бойцов в пошаговых наземных боях.
Помимо старых кадров, в видео также можно увидеть новый эротический костюм Лили вместо ее обычного лабораторного халата. Subverse выйдет из раннего доступа 15 ноября.
Готи?
Ваще даже не рядом, кривые бои без баланса, секс сцены параша.
Причём тут Dragon Age Veilguard?
Кто уже играл, как считаете.. -Как будет интереснее играть, изначально с нуля, никого не зная..или же после таких роликов-знакомств..?