Вышел русификатор официального дополнения для Subverse "Раскрепощенная Селестина"

Команда переводчиков Subverse сообщила о релизе русификатора для официального дополнения "Раскрепощенная Селестина", которое вышло 19 декабря 2025 года. Были полностью переведены все сюжетные диалоги, меню, описания планет, разговоры во время боев, субтитры для видеороликов и т.д. Также были русифицированы все текстуры.

Сюжет дополнения продолжает историю оригинальной игры. Бывшая Императрица Касидора выбралась из ловушки, в которую ее заточила генерал Блайт, а принялась готовить новые козни, в результате чего Императрица Селестина вынуждена бежать на "Марию Целесту", где понимает, что только раскрепостившись, она сможет раскрыть свой истинный потенциал.

После выхода DLC команда разработчиков сообщила, что берет перерыв. Неизвестно, будут ли у игры еще дополнения или полноценный сиквел. В данный момент идет лишь работа над локализацией на другие языки. Официальной русской локализацией станет данный фанатский перевод, который команда переносит в игру в сотрудничестве со Studio FOW.