Сиквел "Subway Surfers" - "Subway Surfers City" выйдет в феврале

Популярная мобильная игра «Subway Surfers» готовится к выпуску сиквела под названием «Subway Surfers City». Глобальный релиз состоится 26 февраля.

Новая игра сохраняет дух оригинала 2012 года — погоню по железнодорожным путям, — но предлагает обновлённую графику, новые механики и режимы, а также расширенный игровой мир.

Разработкой занимается студия SYBO, создавшая оригинальные «Subway Surfers». Игроки окажутся в Subway City — вымышленной анимационной метрополии с четырьмя районами: The Docks, Southline, Sunrise Blvd и Delorean Park, которые предстоит открывать и исследовать.

По состоянию на 2025 год «Subway Surfers» насчитывает более 4,5 миллиарда скачиваний и свыше 30 миллионов активных подписчиков в социальных сетях.

Сиквел будет пополняться новым контентом каждый сезон: дополнительные районы, персонажи, костюмы и ховерборды. Среди новых механик — ускоряющие платформы, удар для нахождения бонусов и прыгающий щит для улучшения прыжков.

Игра предложит три режима:

Classic Endless — классическая бесконечная погоня за рекордами;

— классическая бесконечная погоня за рекордами; City Tour — новый линейный режим с уровнями, скрытыми звёздами и миссиями;

— новый линейный режим с уровнями, скрытыми звёздами и миссиями; Events — чередующиеся испытания и временные забеги для проверки навыков игроков.

«Subway Surfers City» будет бесплатна для загрузки на iOS и Android с возможностью внутриигровых покупок. Предрегистрация откроется в среду.