Subway Surfers City вышла на iOS и Android: новые районы и свежие механики

25 февраля на iOS и Android вышло продолжение культового раннера Subway Surfers — Subway Surfers City. Игра уже доступна для скачивания, в том числе в России, с полноценным русским переводом.

Действие происходит в большом мегаполисе, разделённом на четыре района: Парк Делореана, Доки, Южная линия и Бульвар Восхода. Основной геймплей остался верным оригиналу: игрокам нужно бежать от полицейского по веткам метро, перепрыгивая через препятствия и собирая бонусы.

В новой части разработчики добавили свежие механики, включая удар ногой и скоростные платформы, что делает прохождение более динамичным. Игрокам доступны три режима: городской тур с ограничением времени, меняющиеся ивенты и стандартный бесконечный режим. Subway Surfers City обещает сочетать проверенные элементы раннера с новыми возможностями для фанатов серии.