В ранний доступ вышла Successor: приключенческая тактика с миниатюрными героями и процедурными кампаниями

Successor комбинирует в себе стилистику пошаговой тактики, но перемещает её в реальное время: игрок не ограничен ходами, но в его распоряжении активная пауза, которую можно активировать в любой момент, чтобы раздать команды. При этом сражения, происходящие на гексовых миниатюрных полях, передают дух классических пошаговых настольных игр в стиле классического фэнтези.

Выбрав одного из трёх уникальных героев и собрав команду, игрокам предстоит отправиться в путешествие по процедурным мирам.

Уникальная особенность Successor – не только созданные вручную, но и процедурно генерируемые приключения, которые каждый раз предлагают новый опыт прохождения. Проходя кампании, игроки могут разблокировать новые биомы, героев, предметы и способности, которые постепенно помогут проходить всё более и более сложные испытания.

Разработчики уже анонсировали грядущее обновление: оно добавит в игру новую кампанию The Plague of Bones, фракцию Мрачный легион и систему событий.

Доступно в Steam. Присутствует только английская локализация.