Корейский ответ Counter-Strike выходит в Steam: Sudden Attack Zero Point попробует покорить мировую аудиторию

NEXON объявила, что уже 30 июля выпустит в раннем доступе Steam бесплатный тактический шутер Sudden Attack Zero Point. Проект представляет собой современный ремастер Sudden Attack — одного из самых популярных и долгоживущих онлайн-шутеров Южной Кореи, который на протяжении многих лет сохраняет огромную аудиторию на домашнем рынке.

В отличие от современных героических FPS, новинка делает ставку на классическую формулу, хорошо знакомую поклонникам Counter-Strike. Игроков ждут быстрый TTK, компактные карты и режим «Обезвреживание бомб», где исход раунда зависит от грамотного позиционирования и командной игры, а не от уникальных способностей персонажей.

На старте раннего доступа пользователям предложат четыре карты для режима с бомбой, две небольшие карты для ближнего боя, тренировочный режим и командный бой против ботов. Арсенал включает 13 основных и четыре дополнительных вида оружия, а также систему глубокой кастомизации с более чем 200 эксклюзивными деталями, стандартными обвесами и косметическими скинами. На выбор будут доступны десять игровых персонажей.

Одной из ключевых особенностей станет «Чёрный рынок» — внутриигровая площадка, где можно будет обмениваться заработанными предметами и элементами кастомизации.

NEXON уже раскрыла планы на развитие игры после запуска. В течение первых трёх сезонов разработчики намерены добавить систему кланов, новые карты, оружие, персонажей и дополнительные режимы. Одним из самых необычных станет режим «Вампир», релиз которого намечен на второй сезон.

Для NEXON это ещё одна попытка вывести легендарную корейскую франшизу на мировой рынок. Учитывая популярность классических тактических шутеров, Sudden Attack Zero Point вполне может заинтересовать игроков, которым ближе традиционный формат командных перестрелок, чем современные героические экшены.