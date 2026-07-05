Шутер Sudden Attack Zero Point - аналог CS от компании Nexon скоро начнёт закрытое тестирование

Южнокорейский издатель Nexon сообщил о проведении этапа закрытого бета-тестирования своего нового тактического шутера Sudden Attack Zero Point. Для понимания масштаба события стоит отметить, что новинка является полноценным перезапуском легендарной азиатской франшизы Sudden Attack, которая зародилась еще в 2005 году. В свое время оригинал выступал главным конкурентом культовой Counter-Strike на территории Южной Кореи и Китая, собирая у экранов миллионы азиатских геймеров, но теперь серия полностью пересобирается с чистого листа для покорения мирового рынка.

Игровое тестирование на обновленном технологическом движке пройдет в период с 8 июля по 13 июля 2026 года. Главной задачей разработчиков станет проверка стабильности серверов и обкатка фирменного скоростного игрового процесса, который всегда отличался от конкурентов повышенной динамикой передвижения. Грядущий тестовый билд предложит пользователям внушительный арсенал из тринадцати видов основного оружия, десять уникальных персонажей и классические киберспортивные карты для режима с закладкой бомбы, полностью перестроенные под современные визуальные стандарты.

Организаторы подготовили для участников систему глубокой оружейной кастомизации с помощью двухсот уникальных деталей, а также встроенный Черный рынок для торговли редкими элементами с другими игроками. За участие в событии геймеры смогут заработать эксклюзивные косметические предметы, однако авторы сразу предупредили, что весь накопленный игровой прогресс будет полностью удален с аккаунтов после закрытия серверов. Подать заявку на участие в тесте можно через страницу в Steam.

На текущий момент проект официально разрабатывается как бесплатная игра исключительно для ПК, а его появление в цифровых магазинах призвано привлечь как ветеранов серии, так и совершенно новую аудиторию. О планах по возможному переносу шутера на консоли PlayStation или Xbox издатель пока не сообщал.