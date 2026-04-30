Для стратегии Sudden Strike 5 вышел хвалебный трейлер

Sudden Strike 5, последняя часть серии стратегий в реальном времени о Второй мировой войне, вышла 23 апреля. После глобального релиза первая волна критиков назвала игру достойным преемником, похвалив команду разработчиков Kite Games за верное сохранение духа серии. Издатель Kalypso Media и Kite Games поделились этими первыми отзывами в специальном хвалебном трейлере.

DualShockers высоко оценили новую часть франшизы за сохранение атмосферы Sudden Strike и продолжение её давних традиций: «Серия Sudden Strike зарекомендовала себя как одна из лучших стратегий в реальном времени, и Sudden Strike 5 поддерживает это наследие».

По мнению XboxDynasty, «Sudden Strike 5 обеспечивает захватывающую атмосферу Второй мировой войны», GameStar отмечает «увлекательную тактику в реальном времени», а Gamers.at описывает Sudden Strike 5 как «на данный момент лучшую стратегию в реальном времени, действие которой разворачивается во Второй мировой войне».

Sudden Strike 5 доступна для ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5