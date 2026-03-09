Kalypso Media представила новый трейлер Sudden Strike 5

Kalypso Media выпустила трейлер запуска демоверсии Sudden Strike 5 — тактической RTS о World War II, разработанной студией Kite Games. Игрокам предстоит перейти в наступление и участвовать в глубоком тактическом сражении в 25 миссиях, проходящих в разных странах в одну из самых кровавых эпох человечества.
Sudden Strike 5 скоро выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X and Series S и ПК (Steam), а демоверсия уже доступна в Steam.
Эх было время, когда заставку игры было интереснее смотреть...
вы в курсе что это разрабы swine и codename pazers?
Я много времени в детстве проводил за второй частью, тогда она называлась Противостояние 4.
Это что за новость в одну строчку?
кроме того, демоверсия вышла аж 23 февраля и уже недоступна. Автору на фактчекинг вообще плевать?
Не скажу, что мне демка понравилась, очень мало отличий от 4 и я бы сказал даже ухудшили особенно со звуками.