Kalypso Media представила новый трейлер Sudden Strike 5

Kalypso Media выпустила трейлер запуска демоверсии Sudden Strike 5 — тактической RTS о World War II, разработанной студией Kite Games. Игрокам предстоит перейти в наступление и участвовать в глубоком тактическом сражении в 25 миссиях, проходящих в разных странах в одну из самых кровавых эпох человечества.

Sudden Strike 5 скоро выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X and Series S и ПК (Steam), а демоверсия уже доступна в Steam.