ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Sudden Strike 5 2026 г.
Стратегия, RTS, Тактика, Вид сверху
6.6 15 оценок

Kalypso Media представила новый трейлер Sudden Strike 5

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Kalypso Media выпустила трейлер запуска демоверсии Sudden Strike 5 — тактической RTS о World War II, разработанной студией Kite Games. Игрокам предстоит перейти в наступление и участвовать в глубоком тактическом сражении в 25 миссиях, проходящих в разных странах в одну из самых кровавых эпох человечества.

Sudden Strike 5 скоро выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X and Series S и ПК (Steam), а демоверсия уже доступна в Steam.

19
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Jayne Cobb

Эх было время, когда заставку игры было интереснее смотреть...

2
QueasyRush

вы в курсе что это разрабы swine и codename pazers?

1
Сергей Оленичев

Я много времени в детстве проводил за второй частью, тогда она называлась Противостояние 4.

1
Zantetsu

Это что за новость в одну строчку?
кроме того, демоверсия вышла аж 23 февраля и уже недоступна. Автору на фактчекинг вообще плевать?

1
daftCAT7

Не скажу, что мне демка понравилась, очень мало отличий от 4 и я бы сказал даже ухудшили особенно со звуками.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ