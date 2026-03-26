Релиз стратегии Sudden Strike 5 состоится 23 апреля

Kalypso Media и Kite Games сегодня ​​подтвердили дату релиза стратегии Sudden Strike 5. Игра выйдет 23 апреля 2026 года для ПК, Xbox Series S и PlayStation 5.

Помимо стандартного издания, существует также Deluxe Edition. По словам Kalypso, последнее дополнение предлагает «множество дополнительного контента», включая два эксклюзивных варианта PvP-карт — «Пьяцца дель Меркато (Ночь)» и «Белорусские поля (Зима)» — а также шесть эксклюзивных наборов скинов с более чем 80 уникальными вариантами камуфляжа для техники.

Кроме того, игра включает оригинальный саундтрек и ранний доступ на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Предзаказ Deluxe Edition позволяет начать играть на 72 часа раньше.

Sudden Strike 5 снова перенесёт вас во Вторую мировую войну, на передовую в Европе и Северной Африке. В игре представлено более 300 аутентичных исторических машин и подразделений немецких, советских и союзных вооружённых сил, включая такие культовые модели, как танк «Шерман», истребитель «Мессершмитт» Bf 109 и танк Т-34.

В захватывающем тактическом геймплее в реальном времени цель состоит в том, чтобы перехитрить и переиграть противника — настоящий вызов даже для опытных стратегов. Кампания из 25 миссий предлагает нелинейный геймплей в стиле песочницы, где цели могут достигаться различными способами — посредством разведки, саботажа, альтернативных маршрутов и умелого взаимодействия различных подразделений.

Кроме того, вы можете выбирать разных командиров с разными стилями игры и бонусами, и таким образом пробовать разные стратегии.