Состоялся выход стратегии в реальном времени Sudden Strike 5

Kalypso Media и разработчик Kite Games официально выпустили Sudden Strike 5. Последняя часть долгоиграющей серии стратегий в реальном времени теперь доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series и отличается большими полями сражений, большим количеством юнитов и значительно расширенными тактическими возможностями.

В Sudden Strike 5 серия возвращается к своим истокам и последовательно расширяет знакомый игровой процесс. Игроки берут под контроль большие армии и ведут их в масштабных сражениях Второй мировой войны. Основное внимание уделяется не только прямым боям, но, прежде всего, стратегическому планированию и тактическому маневрированию.

Новые механики, такие как строительство понтонных мостов, позволяют использовать альтернативные маршруты через реки, а подкрепления можно запрашивать по железной дороге или морю.

Одиночная кампания включает в себя в общей сложности 25 миссий. В зависимости от сценария игроки сражаются на стороне западных союзников, Советского Союза или стран Оси. Локации варьируются от Восточного фронта до Северной Африки и предлагают разнообразные испытания. Каждая миссия требует индивидуальной стратегии, поскольку местность, юниты и цели миссии различаются.

Помимо кампании, Sudden Strike 5 также предлагает многопользовательский режим. Игроки могут соревноваться онлайн с другими игроками или с противниками, управляемыми ИИ. Различные уровни сложности добавляют дополнительный вызов. С технической точки зрения, игроки получают преимущества от расширенных настроек камеры, которые позволяют как стратегически оценивать ситуацию, так и детально анализировать происходящее.