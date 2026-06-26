Sudden Strike 5 отправит игроков во Францию: первое DLC выйдет уже 23 июля и добавит новую кампанию

Издательство Kalypso Media и студия Kite Games объявили дату выхода первого крупного дополнения для Sudden Strike 5. DLC France: Road to Liberation станет доступно 23 июля на PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 и в приложении Xbox на ПК, предложив новую историческую кампанию, командира и дополнительные боевые единицы.

События дополнения перенесут игроков в август 1944 года, во время операции «Драгун» — высадки союзников на юге Франции. В состав DLC войдут шесть миссий: три за союзные войска и три за Германию. Игрокам предстоит штурмовать пляж Camel Beach, участвовать в освобождении Тулона, сражаться за стратегическую высоту Hill 300, а также организовывать оборону и эвакуацию немецких подразделений под непрерывным давлением наступающих союзников.

Дополнение также представит нового командира — французского генерала Жана де Латтра де Тассиньи. Его стиль игры ориентирован на мобильные операции, а две уникальные карточки доктрины позволят использовать дополнительные тактические возможности. Кроме того, арсенал пополнится более чем шестью новыми видами техники и подразделений, включая американский эсминец USS Edison, немецкий дистанционно управляемый подрывной аппарат SdKfz. 302 Goliath, французскую пехоту и амфибийную технику.

Параллельно разработчики продолжают развивать и базовую версию Sudden Strike 5. Уже в начале июля игра получит бесплатное обновление с полноценным кооперативным режимом, а недавние патчи добавили ряд улучшений качества жизни, включая расширенные настройки интерфейса, новые подсказки и возможность выводить отдельных бойцов из окопов. Судя по темпам поддержки, Kite Games намерена активно развивать стратегию и после релиза, постепенно расширяя её исторический контент.