Sudden Strike 5 получила обновлённую демоверсию перед релизом - улучшены производительность и геймплей

Тактическая стратегия Sudden Strike 5, посвящённая событиям Второй мировой войны, вновь стала доступна в виде демоверсии в Steam. Разработчики из Kite Games подготовили обновлённый билд, учитывающий отзывы игроков после февральского тестирования.

В студии отмечают, что ключевой задачей было улучшение стабильности и производительности. В новой версии демо снижены просадки кадров во время боевых сцен, улучшена общая отзывчивость управления и переработан ритм смены кадров. Также доработаны система поиска пути и поведение ИИ, что делает управление подразделениями более точным и предсказуемым.

Игрокам доступны две миссии: «Атака на Монте-Кассино» за западных союзников и «Оборона Севастополя» за СССР. Обе операции были обновлены с учётом обратной связи, что позволило сделать геймплей более плавным и тактически выверенным.

На релизе Sudden Strike 5 предложит полноценную кампанию из 25 миссий, а также многопользовательские режимы и дополнительную балансировку.

Полная версия игры выйдет 23 апреля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а разработчики подчёркивают, что текущая демоверсия — один из последних этапов подготовки проекта к запуску.