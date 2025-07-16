Возвращение легендарной стратегии: Sudden Strike 5 выйдет на консолях и ПК в 2026 году

Издатель Kalypso Media и студия KITE Games официально анонсировали Sudden Strike 5 — продолжение легендарной серии стратегий о Второй мировой войне. Игра выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam, Epic Games Store).

Спустя почти два десятилетия с момента выхода первой части, серия возвращается с масштабными тактическими сражениями и акцентом на реализм, планирование и разнообразие боевых сценариев. Вдохновленный дневниками солдат, анонс сопровождался атмосферной записью капрала Уилсона от 7 марта 1945 года — в ней он описывает прорыв к мосту в Ремагене, подчеркивая важность точности и тактики, а не грубой силы.

В Sudden Strike 5 игроков ждут 25 миссий на исторических полях сражений Европы и Северной Африки. Тактические возможности стали богаче: в распоряжении более 300 юнитов, включая 190 видов техники и 110 пехотных отрядов. Среди них — танки Шерман и Т-34, немецкие Messerschmitt Bf 109 и многое другое.

Управление войсками стало глубже: можно захватывать склады снабжения, уничтожать мосты, вызывать подкрепление и строить свою стратегию, адаптируя стиль игры с помощью настраиваемых командиров. Каждый командир обладает уникальными умениями — от дымовых завес до усиления артиллерии.

Особое внимание уделено контролю и обзору — расширенная камера позволяет переключаться между масштабной стратегической картой и детальной передовой.

Помимо одиночной кампании, игра предложит многопользовательский режим, в котором можно сразиться с другими игроками или ИИ на различных уровнях сложности.

Sudden Strike 5 обещает стать самой масштабной и гибкой частью серии, предоставляя игрокам настоящую свободу тактического мышления. Настоящее поле боя — это не просто арена, это шахматная доска, где каждая ошибка стоит жизни. Готовы бросить вызов истории?