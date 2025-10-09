В октябре на ПК выйдет пугающий тайваньский хоррор SUFFOCATE, где будет море крови и эротики

Студия Naughty Cow объявила, что хоррор SUFFOCATE (Удушье) выйдет уже 23 октября 2025 года на ПК и будет доступен в цифровом магазине Steam. Разработчики обещают «реалистический современный ужас» без цензуры и компромиссов, а среди заявленных языков присутствует полная русская локализация текста.

События игры разворачиваются в огромном особняке, построенном в 1980–1990-х годах, принадлежащем влиятельному политику Линь Гохуану. Игроку предстоит управлять его дочерью Линь Юйтоу, которая пытается раскрыть мрачную семейную тайну и спастись от неведомого врага. В поисках ответов героиня исследует не только дом, но и школу, а также старинный храм.

Игровой процесс построен на механике скрытности и выживания. Противник постоянно патрулирует локации и реагирует на шум, а малейшая ошибка приводит к мгновенной смерти. Чтобы избежать обнаружения, придётся прятаться под кроватями, в шкафах и использовать окружение, закрывая двери и маневрируя в узких коридорах.

Хоррор SUFFOCATE выполнен от первого лица, и каждая деталь направлена на усиление напряжения во время прохождения. Игроку доступен фонарик с ограниченным зарядом батарей и успокаивающие препараты, которые восстанавливают здоровье. Экономия ресурсов становится вопросом жизни и смерти, ведь тьма здесь не просто декоративный элемент — она буквально скрывает в себе угрозу.

Визуально игра сочетает реализм с элементами традиционной тайваньской культуры: ритуальные предметы, буддийские храмы, семейные алтари. Разработчики не стесняются использовать жестокие и эротические сцены, которые можно отключить в настройках, если кто-то хочет сохранить свое нервы по время прохождения.

Проект создавался небольшой независимой студией Naughty Cow, состоящей всего из четырёх человек. Команда трудилась над SUFFOCATE почти пять лет, получив поддержку от Министерства цифрового развития Тайваня. Это первая крупная работа студии, и она уже вызвала интерес на фоне успеха таких тайваньских хорроров, как Detention и The Bridge Curse: Road to Salvation.

По заявлениям авторов, SUFFOCATE станет одним из самых откровенных и мрачных азиатских ужастиков последних лет, совмещая кровавую визуальность с сильной эмоциональной драмой.

SUFFOCATE выйдет 23 октября 2025 года на ПК (Steam) с русской локализацией текста.