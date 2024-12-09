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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4 491 оценка

Активная поддержка Suicide Squad: Kill the Justice League завершится в январе 2025 года

Gruz_
Новости

Активная поддержка Suicide Squad: Kill the Justice League новым контентом окончательно завершается на 4 сезоне, который стартует 10 декабря с выходом 7 эпизода и завершится в январе 2025 года с выходом 8 эпизода.

Игроков ожидает новый играбельный персонаж, Дэтстроук, новая средневековая локация, миссии, оружие и боевой пропуск со скинами. В то же время студия Rocksteady решила добавить офлайн-режим, что позволит всем нынешним владельцам сервисной игры продолжить прохождение даже без подключения к Интернету, с возможностью переноса прогресса между офлайн- и онлайн-режимами.

В финальной битве Лига Справедливости бросит вызов самому верховному Брейниаку, а чем именно закончится эта история, мы узнаем позже.

Несмотря на то, что оффлайн-режим уже добавляется, закрывать серверы пока не планируется. Разработчики сохранят поддержку онлайновой составляющей с возможностью разблокировать весь сезонный и эпизодический контент даже после того, как активная поддержка Suicide Squad: Kill the Justice League закончится.

8
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Шмоня Натанзон

Они разрабатывают новую кооп дрочильню по ватману, на этот раз точно получится.

6
Роман2006Рус

Все же говорили,что игра провалится и надежды на его долгую поддержку игры не стоит. Они были правы. Раньше Rocksteady делала шедевры,а сейчас.. полный шлак со своей DEI.

4
rtnrwv

Rocksteady делает то, что им говорят шишки сверху, а именно с WB

2
Kostya Bashmakov

офлайн режим это хорошо

2
Rensky27

она же не так давно релизнулась? или это тренд такой...

2
JustA_NiceGuy

Почти год без одного месяца. Обычная поддержка.

1
agula98

Хорошо хватило ума добавить оффлайн режим перед закрытием серверов

2
BAZKIN

Ждем оффлайн, русик и раздачу в Эпике

2
WerGC

туда и дорога

1
kaiberserk

Че так долго

0
dreamevil2067

Отлично 👍

0