Активная поддержка Suicide Squad: Kill the Justice League завершится в январе 2025 года

Активная поддержка Suicide Squad: Kill the Justice League новым контентом окончательно завершается на 4 сезоне, который стартует 10 декабря с выходом 7 эпизода и завершится в январе 2025 года с выходом 8 эпизода.

Игроков ожидает новый играбельный персонаж, Дэтстроук, новая средневековая локация, миссии, оружие и боевой пропуск со скинами. В то же время студия Rocksteady решила добавить офлайн-режим, что позволит всем нынешним владельцам сервисной игры продолжить прохождение даже без подключения к Интернету, с возможностью переноса прогресса между офлайн- и онлайн-режимами.

В финальной битве Лига Справедливости бросит вызов самому верховному Брейниаку, а чем именно закончится эта история, мы узнаем позже.

Несмотря на то, что оффлайн-режим уже добавляется, закрывать серверы пока не планируется. Разработчики сохранят поддержку онлайновой составляющей с возможностью разблокировать весь сезонный и эпизодический контент даже после того, как активная поддержка Suicide Squad: Kill the Justice League закончится.