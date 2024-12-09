Активная поддержка Suicide Squad: Kill the Justice League завершится в январе 2025 года

Активная поддержка Suicide Squad: Kill the Justice League новым контентом окончательно завершается на 4 сезоне, который стартует 10 декабря с выходом 7 эпизода и завершится в январе 2025 года с выходом 8 эпизода.
Игроков ожидает новый играбельный персонаж, Дэтстроук, новая средневековая локация, миссии, оружие и боевой пропуск со скинами. В то же время студия Rocksteady решила добавить офлайн-режим, что позволит всем нынешним владельцам сервисной игры продолжить прохождение даже без подключения к Интернету, с возможностью переноса прогресса между офлайн- и онлайн-режимами.
В финальной битве Лига Справедливости бросит вызов самому верховному Брейниаку, а чем именно закончится эта история, мы узнаем позже.
Несмотря на то, что оффлайн-режим уже добавляется, закрывать серверы пока не планируется. Разработчики сохранят поддержку онлайновой составляющей с возможностью разблокировать весь сезонный и эпизодический контент даже после того, как активная поддержка Suicide Squad: Kill the Justice League закончится.
Они разрабатывают новую кооп дрочильню по ватману, на этот раз точно получится.
Все же говорили,что игра провалится и надежды на его долгую поддержку игры не стоит. Они были правы. Раньше Rocksteady делала шедевры,а сейчас.. полный шлак со своей DEI.
Rocksteady делает то, что им говорят шишки сверху, а именно с WB
офлайн режим это хорошо
она же не так давно релизнулась? или это тренд такой...
Почти год без одного месяца. Обычная поддержка.
Хорошо хватило ума добавить оффлайн режим перед закрытием серверов
Ждем оффлайн, русик и раздачу в Эпике
туда и дорога
Че так долго
Отлично 👍