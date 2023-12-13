Авторы Suicide Squad: Kill the Justice League публикуют стильные постеры антагонистов

В экшен-шутере Suicide Squad: Kill the Justice League игрокам предстоит взять под свой контроль банду заядлых преступников, которые совсем не по своей воле стали защитниками человечества. Главным героям предстоит выступить против известных членов Лиги Справедливости, которые из супергероев превратились в суперзлодеев. Главных антагонистов Suicide Squad: Kill the Justice League представили на шикарных постерах.
Команда из Rocksteady Studios совместно с Warner Bros. Interactive Entertainment разместила персональные постеры главных злодеев игры в социальных сетях. Иллюстрации показывают Бэтмена, Флэша, Зелёного Фонаря и даже Супермена. Каждый из них станет полноценным боссом в Suicide Squad: Kill the Justice League, которого нужно будет убить, и задача это точно не будет легкой.
Напомним, ранее авторы выпустили эффектный трейлер экшена под музыкальное сопровождение от группы Gorillaz.
Suicide Squad: Kill The Justice League должна выйти 2 февраля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Предлагаю разрабам этой игры
Ага, убить Флэша, учитывая слитый сюжет, ну-ну
А зачем читать слитые сюжеты?
Потому что любопытно, какая параша нас ждёт?
Потому что с анонса понятно, что игра будет убожеством, а закрытая альфа только подтвердила это?
Потому что бомбит с того, что WB сливает Аркхам вселенную в унитаз?
У них будет лютый замес со скал эн боунс за титул худшей игры года))
Как то подозрительно уродливая Харли ... Не SJW ли это ...Да ну бред ... Почему то вот в МК 1 Меган Фокс играла Нитару и она единственная играбельная женщина лицо которой в МК 1 не вызывает желание вырвать ... Ах да , она же реальная голливудская актриса и если ее изуродовать ради повестки , то будут большие потери $$$ если она подаст в суд ... Так что нет , Харли не изуродовали ради повестки это просто стиль такой ...
Это Харли из первого трейлера 20-го года. Сейчас она выглядит намного лучше
лучше , но не прям намного
Хотел поиграть в эту игру ру только из-за Харли, но опробовав закрытую бетку очень сильно разочаровался в ней:
1. Мувмент у неё очень не удобный.
2. Внешка какая-то уродская. Почему они не взяли внешку Харли из Batman Arkham Knight?
А сама игра была очень недоработана технически. Дропы с 80 до 24 кадров, каждые 5 секунд . В общем, у меня сформировались крайне негативные впечатления об игре.