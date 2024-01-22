Авторы Suicide Squad: Kill the Justice League рассказали, что ждет игроков после прохождения сюжета игры

Разработчики из студии Rocksteady Studios провели новую демонстрацию Suicide Squad: Kill the Justice League для представителей прессы и блогеров. В рамках этого мероприятия команда разработчиков подробно остановилась на теме эндгейма. После завершения основного сюжета игры игроков ожидает множество второстепенных приключений и контента, доступного только после просмотра финальных титров. Теперь у нас есть общее представление о том, как будет выглядеть эндгейм, и какие геймплейные возможности получат игроки после завершения игры.
После завершения основной кампании Suicide Squad: Kill the Justice League игроков ожидают новые приключения. Эндгейм в игре представлен мультивселенными, где главные герои могут встретить знакомых персонажей из вселенной DC и участвовать в различных дополнительных заданиях. Журналистам удалось узнать дополнительные детали об эндгейме в разговоре с представителями Rocksteady:
- Конец игры - это мастерство. Овладение игровой механикой, передвижением, окружением, правилами миссий и, самое главное, создание сборок. Все это объединится во все более сложное испытание, в котором вам придется усилить свое снаряжение, получить более мощное снаряжение и найти новые синергии и комбинации, чтобы справиться с постоянно растущим испытанием.
- Сборки в этой игре призваны в корне изменить ваш стиль игры. По мере развития игры станут доступны сотни билдов. Миссии в конце игры будут известны как "Миссии вторжения", где вам предстоит перенестись в другие вселенные или Земли и выполнять различные задачи.
- Разные версии героев появляются на разных версиях Земли. В конце игры сложность будет постоянно возрастать. Это известно как уровни мастерства. Разные уровни мастерства имеют различные эффекты, такие как увеличение урона и здоровья врагов, а также появление мутаторов - особых видов противников.
- В начале сезона будет 6 видов врагов с мутаторами, а по ходу сезона они будут меняться. В Метрополисе можно будет собирать ресурс под названием "Прометиум", который используется для защиты корабля и перехода в другие измерения. Когда у вас будет достаточно ресурсов, вы сможете купить миссию "Вторжение" и перенестись в другие вселенные.
- Сезон 0 будет посвящен Бэйну, и в ближайшем будущем разработчики предоставят дополнительные подробности о первом сезоне.
Suicide Squad: Kill the Justice League выходит 2 февраля для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Ранний доступ открыт с 30 января для покупателей Deluxe Edition.
А с чего они вообще решили, что игроки собираются в это играть? Или вообще проходить до конца. Да и про какие сезоны они речь ведут, игра сдохнет так же быстро как и игра по мстителям
Уныние? Сожаление о потеряных деньгах? Суицидальные мысли?)
Жду обзоров
удаление игры? повезет еще если после прохождения сюжета игры.
кроме уныния после прохождения этого трешака ничего не ждет
мультивселенная обоснована в injustice 2. Тут явно это не уместно. А по прохождению игроков ждет: печаль, депрессия, успокоительное и дурка
Для этого ее надо сначала пройти, а если игра кусок кала, то и от трети уже можно заблевать и дропнуть
Они же говорили, что это не игра сервис, по идее, если не игра сервис, то сезонов она получать не должна, или я не прав?
Похоже играть будет проходняк, и всё из за того что хотели сделать сервис, потом стали переделывать и по итогу ни туда ни сюда.
на кой мультивселенная сдалась аркхемверсу? это совершенно не вписывается