Авторы Suicide Squad: Kill The Justice League рассказали о доступном контенте в закрытой бете

В начале следующего года на консолях и ПК состоится релиз многообещающего шутера Suicide Squad: Kill The Justice League от Rocksteady Studios. Проект выглядит достаточно амбициозно, предлагая игрокам взять под свой контроль злодеев DC и выступить против Лиги Справедливости, однако вокруг него все еще остается много вопросов. По крайней мере, на часть из них поможет ответить предстоящее закрытое тестирование игры. Что ждет игроков в закрытой бете, рассказали представители Warner Brother Games и Rocksteady в специальной сессии вопросов и ответов.

Самой приятной новостью для игроков станет то, что разработчики планируют провести достаточно масштабное тестирование Suicide Squad: Kill The Justice League. Попасть в бета-тестирование можно будет только по приглашениям, однако избранные счастливчики смогут пригласить к себе до трех друзей.

По словам представителей Warner Brother Games и Rocksteady, закрытый бета-тест начнется в четверг, 30 ноября, и завершится в воскресенье, 3 декабря, что даст игрокам три полных дня для внимательного изучения игры. Приглашения на ЗБТ начнут рассылать уже сегодня избранным пользователям, которым придется подписать соглашение о неразглашении. К сожалению, закрытую бета-версию Suicide Squad: Kill The Justice League демонстрировать запрещено, однако это, вероятно, не остановит игроков, и после старта теста в сети могут появиться материалы с геймплеем.

Согласно информации, закрытый бета-тест будет включать небольшую часть игровой кампании, начальный уровень игры. В игре будет доступен кроссплей на ПК и консолях, однако игрокам предстоит работать с незавершенной версией игры, поэтому возможны различные ошибки во время игры.

Напомним, ранее авторы представили свежий трейлер игры с участием Капитана Бумеранга.

Релиз Suicide Squad: Kill The Justice League запланирован на 2 февраля 2024 года для PS5, Xbox Series и ПК.