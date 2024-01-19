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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
6.1 193 оценки

Авторы Suicide Squad намекнули на наличие в игре мультивселенной

butcher69
Новости

WB Games и разработчик Rocksteady Studios активизировали маркетинг шутера с открытым миром Suicide Squad: Kill the Justice League, и, конечно, это еще не все. Недавно Rocksteady подтвердила, что скоро выйдет следующий эпизод ее закулисной серии Insider, и теперь объявлена дата его выхода.

В своем Твиттере Rocksteady сообщила, что третий эпизод "Отряда самоубийц: Kill the Justice League Insider на понедельник, 22 января. По словам разработчиков, эпизод будет посвящен знакомству с Elseworlds - общим термином, объединяющим все альтернативные вселенные в рамках мифологии DC. Что это будет означать конкретно для Suicide Squad: Kill the Justice League, действие которого разворачивается в той же вселенной, что и игры Batman: Arkham, пока неясно. Узнаем это в понедельник в 21:00 по Московскому времени.

Suicide Squad: Kill the Justice League выходит 2 февраля на PS5, Xbox Series X/S и PC.

-12
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Floww

Мультивселенная прекрасное объяснение для любой сюжетной дичи)

2
r23dom
1
СнопакДоминатор
Авторы Suicide Squad намекнули на наличие в игре мультивселенной

Прочитав это, я обрадовался, что в теории смогу увидеть Гульмэна в команде Бэтменом, но прочитав дальше.

рамках мифологии DC

Я был крайне опечален.

0
darkMarshall

Если честно, уже надоели эти мультиверсы в комиксах, больше путаницы создаётся и рваности, нет чего-то цельного

0