Авторы Suicide Squad намекнули на наличие в игре мультивселенной

WB Games и разработчик Rocksteady Studios активизировали маркетинг шутера с открытым миром Suicide Squad: Kill the Justice League, и, конечно, это еще не все. Недавно Rocksteady подтвердила, что скоро выйдет следующий эпизод ее закулисной серии Insider, и теперь объявлена дата его выхода.
В своем Твиттере Rocksteady сообщила, что третий эпизод "Отряда самоубийц: Kill the Justice League Insider на понедельник, 22 января. По словам разработчиков, эпизод будет посвящен знакомству с Elseworlds - общим термином, объединяющим все альтернативные вселенные в рамках мифологии DC. Что это будет означать конкретно для Suicide Squad: Kill the Justice League, действие которого разворачивается в той же вселенной, что и игры Batman: Arkham, пока неясно. Узнаем это в понедельник в 21:00 по Московскому времени.
Suicide Squad: Kill the Justice League выходит 2 февраля на PS5, Xbox Series X/S и PC.
Мультивселенная прекрасное объяснение для любой сюжетной дичи)
Прочитав это, я обрадовался, что в теории смогу увидеть Гульмэна в команде Бэтменом, но прочитав дальше.
Я был крайне опечален.
Если честно, уже надоели эти мультиверсы в комиксах, больше путаницы создаётся и рваности, нет чего-то цельного