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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
6.3 152 оценки

Бесплатно - это не покупка? В EGS можно бесплатно забрать Suicide Squad: Kill the Justice League

butcher69
Новости

Полноценный релиз экшена Suicide Squad: Kill the Justice League для ПК, а также консолей текущего поколения PS5 и Xbox Series X|S запланирован только на начало февраля 2024 года.

Сегодня мы увидели обширный геймплейный ролик, а после него были открыты предзаказы, но из-за технической ошибки в магазине Epic Games, экшен Suicide Squad: Kill the Justice League в настоящее время доступен для бесплатной активации. В том числе пользователям из России. Причем для "покупки" доступно как Стандартное издание, так и Digital Deluxe Edition

Скорее всего, очень скоро EGS исправит этот сбой, а "покупку" потом отнимут, но все равно это забавная ошибка, которая может слегка поднять настроение. Забрать новинку можно вот здесь

0
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Vantor

Вот это счас они будут отбирать.

2
Namigos

Забавно. И правда бесплатно) Забрал, посмотрим через сколько отберут)

1
luVol

Думаю уже ночью придёт письмо с извинениями. Эпикгеймс не привыкать просто так забирать игры, а тут ещё и ошибка с ценой тут сам бог велел)

5
Комментарий удален
PuserG
2
Zodyak
2
Omnia Smirnow

А ну-ка, у кого уже отобрали?

0
ToOldforTHIS

А как вы забрали? Вхожу в акк и у меня в долларах становится. Регион на индию менял давно

0
Omnia Smirnow

Лавочку прикрыли.

0
ChauvinisticBellona

Только в РУ регионе БЕСПЛАТНО

1
aidarfar ChauvinisticBellona

И в Турции

0
ABRASцовы Omnia Smirnow

Работает все, пока еще не спахватились.

0
Omnia Smirnow ABRASцовы

Значит UA регион в пролёте.

0
Darklega

Это только в России? Ибо в Украине(может не у всех) не бесплатно

0
Omnia Smirnow

Тоже не бесплатно.

0
Glukinc

Чтож купил, спасибо)

0
DEDGAMER

Тоже забрал,благодарю за подгон.Будем надеятся что не отберут.

0
Snake2105

Именно для России бесплатно за других не знаю

0
ChauvinisticBellona

Даже если отберут, то всё равно буду играть в эту игру БЕСПЛАТНО!

0
ChauvinisticBellona
0
gameplaynostalgia

На аккаунте Турция тоже бесплатно

0
kaka qp0H

забрал. но заберут обратно ((( жалька

0
ToOldforTHIS

Да, для россии и наверное каких-то других "запретных" регионов бесплатно. Мб для беларуси ещё. Но скорее всего всё равно отберут, сегодня - завтра.

0
Zane Kerteks

Самый чистый звездеж

-6
StarlaX
1
ChauvinisticBellona
0
Zane Kerteks StarlaX

Всё ещё звездеж

0
StarlaX Zane Kerteks

У меня всё ещё бесплатно стоит

0