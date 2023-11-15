Бесплатно - это не покупка? В EGS можно бесплатно забрать Suicide Squad: Kill the Justice League

Полноценный релиз экшена Suicide Squad: Kill the Justice League для ПК, а также консолей текущего поколения PS5 и Xbox Series X|S запланирован только на начало февраля 2024 года.
Сегодня мы увидели обширный геймплейный ролик, а после него были открыты предзаказы, но из-за технической ошибки в магазине Epic Games, экшен Suicide Squad: Kill the Justice League в настоящее время доступен для бесплатной активации. В том числе пользователям из России. Причем для "покупки" доступно как Стандартное издание, так и Digital Deluxe Edition
Скорее всего, очень скоро EGS исправит этот сбой, а "покупку" потом отнимут, но все равно это забавная ошибка, которая может слегка поднять настроение. Забрать новинку можно вот здесь
Вот это счас они будут отбирать.
Забавно. И правда бесплатно) Забрал, посмотрим через сколько отберут)
Думаю уже ночью придёт письмо с извинениями. Эпикгеймс не привыкать просто так забирать игры, а тут ещё и ошибка с ценой тут сам бог велел)
А ну-ка, у кого уже отобрали?
А как вы забрали? Вхожу в акк и у меня в долларах становится. Регион на индию менял давно
Лавочку прикрыли.
Только в РУ регионе БЕСПЛАТНО
И в Турции
Работает все, пока еще не спахватились.
Значит UA регион в пролёте.
Это только в России? Ибо в Украине(может не у всех) не бесплатно
Тоже не бесплатно.
Чтож купил, спасибо)
Тоже забрал,благодарю за подгон.Будем надеятся что не отберут.
Именно для России бесплатно за других не знаю
Даже если отберут, то всё равно буду играть в эту игру БЕСПЛАТНО!
На аккаунте Турция тоже бесплатно
забрал. но заберут обратно ((( жалька
Да, для россии и наверное каких-то других "запретных" регионов бесплатно. Мб для беларуси ещё. Но скорее всего всё равно отберут, сегодня - завтра.
Самый чистый звездеж
Всё ещё звездеж
У меня всё ещё бесплатно стоит