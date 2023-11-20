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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
6.3 160 оценок

Безумная красотка Харли Квинн в новом геймплейном тизере Suicide Squad Kill the Justice League

butcher69
Новости

Авторы Suicide Squad Kill the Justice League представили новый геймплейный тизер, посвященный одному из четырех ключевых персонажей истории — безумной красотке Харли Квинн.

Харли Квинн отлично владеет акробатикой, оружием и технологиями Бэтмена. Она — именно то, что нужно Отряду самоубийц.

Игрокам предстоит присоединиться к новобранцам печально известной оперативной группы Икс под командованием Аманды Уоллер (он же Отряд самоубийц). Харли Квинн, Дэдшот, Капитан Бумеранг и Король Акул вынуждены приступить к выполнению миссии по уничтожению Лиги справедливости.

Suicide Squad Kill the Justice League выйдет 2 февраля 2024 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК.

-5
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Сyberpunk

какая же это хрень... в прошлый раз после презентации геймплея игры - игроки четко дали понять, что это параша и выпускать её не стоит. разработчики взяли год на доработку. и что по итогу? они нихрена не поняли, за что их критиковали... и снова выпускают эту парашу... прогнозирую полный провал

12
DeadRemix

Ну в теории может быть чуточку лучше чем рыцари аркхема). Если будет условно часов на 10, без лютого гринда ,то с таким геймпелем не успеет надоесть или наскучить

Жду кучу минусов от амеб без своего мнения, которые думают, что я яро защищаю игру и говорю, что она нормальная

-5
Stalker608

а что за год они могли поменять, если такие игры разрабатываются как минимум года 3? выкатывают чисто сюжетные сценки без мобо-поединков, гринда и батлпаса, вот и изменения.

0
вупсич пупсич

Сделали бы какую нибудь мрачную игру про нее. Серьезную, раскрывающую боль, страдания, слезы.
В клоунаду нет никакого желания играть. Разноцветный город, фантастические враги и прочее дерьмо.
Ее можно раскрыть на 200%, но нет. Дети принесут денег больше.

1
U1traMagnum

Просто мусорка а не игра.

0
RPG fan of games

В серии arkham она намного красивее.

-1
Samson48

вкусовщина, тут как минимум она харизматичнее и живее, а не просто кукла, но сама игра все равно очевидный кал

0
Bruce W

Смотря какая часть Аrkham. Мне больше по душе из Arkham City

0
Stalker608 Samson48

"зато не кукла", так можно и про актрису, которая Аманду Уолер играет. то, что потом уже через пол-года забудешь и не узнаешь эту актрису в другой большой игре, это неважно

0
HomeWork

Страшная до невозможности!

-2