Безумная красотка Харли Квинн в новом геймплейном тизере Suicide Squad Kill the Justice League

Авторы Suicide Squad Kill the Justice League представили новый геймплейный тизер, посвященный одному из четырех ключевых персонажей истории — безумной красотке Харли Квинн.
Харли Квинн отлично владеет акробатикой, оружием и технологиями Бэтмена. Она — именно то, что нужно Отряду самоубийц.
Игрокам предстоит присоединиться к новобранцам печально известной оперативной группы Икс под командованием Аманды Уоллер (он же Отряд самоубийц). Харли Квинн, Дэдшот, Капитан Бумеранг и Король Акул вынуждены приступить к выполнению миссии по уничтожению Лиги справедливости.
Suicide Squad Kill the Justice League выйдет 2 февраля 2024 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК.
какая же это хрень... в прошлый раз после презентации геймплея игры - игроки четко дали понять, что это параша и выпускать её не стоит. разработчики взяли год на доработку. и что по итогу? они нихрена не поняли, за что их критиковали... и снова выпускают эту парашу... прогнозирую полный провал
Ну в теории может быть чуточку лучше чем рыцари аркхема). Если будет условно часов на 10, без лютого гринда ,то с таким геймпелем не успеет надоесть или наскучить
Жду кучу минусов от амеб без своего мнения, которые думают, что я яро защищаю игру и говорю, что она нормальная
а что за год они могли поменять, если такие игры разрабатываются как минимум года 3? выкатывают чисто сюжетные сценки без мобо-поединков, гринда и батлпаса, вот и изменения.
Сделали бы какую нибудь мрачную игру про нее. Серьезную, раскрывающую боль, страдания, слезы.
В клоунаду нет никакого желания играть. Разноцветный город, фантастические враги и прочее дерьмо.
Ее можно раскрыть на 200%, но нет. Дети принесут денег больше.
Просто мусорка а не игра.
В серии arkham она намного красивее.
вкусовщина, тут как минимум она харизматичнее и живее, а не просто кукла, но сама игра все равно очевидный кал
Смотря какая часть Аrkham. Мне больше по душе из Arkham City
"зато не кукла", так можно и про актрису, которая Аманду Уолер играет. то, что потом уже через пол-года забудешь и не узнаешь эту актрису в другой большой игре, это неважно
Страшная до невозможности!