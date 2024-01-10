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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
6.1 184 оценки

Дэдшот и Харли Квинн в новых геймплейных роликах Suicide Squad: Kill the Justice League

butcher69
Новости

Игра Rocksteady Suicide Squad: Kill the Justice League получила новые впечатления и превью, которые неоднозначно оценили ее подход. Также появился новый геймплей, в котором можно увидеть Дэдшота и Харли Квинн, двух из четырех играбельных персонажей.

Наряду с демонстрацией уникальных движений и способностей каждого члена отряда, мы можем увидеть типы доступных миссий. Они довольно разнообразны: от тренировок на поражение до слежки за Лексом Лютором. Есть и бой с боссом, который сводится к сбору Terminaut Bits с убитых врагов, их подкладыванию и расстрелу уязвимых мест.

Одна из миссий включает в себя убийство солдат Брэйниака и спасение растений Ядовитого Плюща, что сводится к молниеносному перемещению из одной точки в другую, уничтожению врагов, промывке и повторению. В другом нужно спасать мирных жителей и доставлять их в автобус в безопасное место, хотя опять же все сводится к тому, чтобы подобрать каждого из них и посадить на место.

Suicide Squad: Kill the Justice League выходит 2 февраля на PS5, Xbox Series X/S и PC.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
kaka qp0H

уже стало подбешивать как он крутится т3уда сюда разворачивается.... та чет шляпа =)))))))

1
-zotik-

Скучно даже смотреть

1
romero52

чем больше роликов тем большее скорее всего г"вно

1
Zlobin_Evgeny

ожидания не оправдались

0
WittyOrvilleton

Какое-то второсортное поделие на фортнайт с всплывающими циферками урона, а не новая игра от разработчиков Arkham Knight.

0