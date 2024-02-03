Denuvo и принудительный онлайн не помогли: Suicide Squad: Kill the Justice League очень слабо стартовала в Steam

Вчера состоялся официальный релиз игры Suicide Squad: Kill the Justice League. Игра и в раннем доступе не демонстрировала каких-то впечатляющих результатов, но и общий релиз практически никак не изменил картину.
Пиковый онлайн в Steam составил всего 13 тысяч человек, что для игры с таким производственным бюджетом просто катастрофа, даже посредственные Gotham Knights имели пиковый онлайн в 24 тысячи человек. На сарафанное радио после релиза создателям тоже рассчитывать не приходится - средний балл игры на агрегаторах колеблется в районе 60, а фанаты серии Arkham и вовсе проклинают разработчиков за испорченную историю их любимого героя. Сомнительно, что проект "взлетит" и на других платформах, учитывая общий негатив относительно него.
Судя по таким "успехам", Warner Bros. скорее похоронит проект, чем выпустит все запланированные сезоны и будет годами поддерживать игру, как она планировала ранее. Кажется разработчикам и издателю следовало больше внимания уделить качеству проекта, а не добавлению защит - по итогу игре не помогла ни защита Denuvo, ни обязательная привязка к онлайну, что лишь в очередной раз доказывает, что посредственной игре не поможет никакая DRM.
Suicide Squad: Kill the Justice League вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Отличные новости
Я вам по верх всего этого ещё вкуснятины накину, короче в игре был готовый Русский язык, текстовый, файлы даже лежать в папке с игрой, но он отключён и зашифрован, чтоб энтузиасты не подключили.
Ещё 30 января этот файл нашли
А он что, написал, что сам только что его нашёл?
Ну и что по итогу, эти сабы хоть можно как-то активировать? Или в этом кале даже и этого нет?
я искренне рада что они провалились делали луче бэтмена и дальше
Провал был предрешëн после показа геймплея который никак не изменился после переноса. Ну ну и цену они выставили конечно. Готэм стоил в 2 раза дешевле да и выглядит и играется он бодрее на фоне этого. Через месяц будет скидка 50 проц так что брать нельзя
Пока что провал только на пг. В стиме народ игру залайкал. Вот о чем я и говорю, мне минус - хотя у меня игры то нет, но сказал правду как на самом деле - на тебе минус на пг. Исправит ли этот минус - плюс в стиме от кого-то? нет конечно, но боты на пг будут рады даже такой победе в своем манямирке =)
Проснись, открой глаза пошире! ))))))))
Не гавари так! Это ниправда! Новости не могут врать.
А хорошей игре денуво и не нужно, чтобы были высокие продажи.
Поздравляю открыл шампанское!
Ну, отзывы на данный момент "Очень положительные". Накрутка? Потому что я если честно в замешательстве и удивлении. Как это может получить положительные отзывы? Предел этой игры максимум Смешанные.
Ну так это предсказуемо было)))))) Реально, лучше бы бэтмана нового сделали)
Знаете, как в фильмах есть негласное правило не убивать беззащитных животных, так и в ДС есть правило, не делать доброго Бэтмена - злым и УБИТЬ ЕГО!
Чувак, это спойлер емае, есть кто не играл ведь, или собирается это сделать.
Всем насрать на *спойлеры*
Тем более, это слили еще год
Это было ожидаемо.
То что у игры будут очень положительные отзывы? этого никто не ожидал - потому в этих темах на форуме так народ и беситься.
Поразительно в персону 3 играет 42 к. Неужто отряд обосрался поразительно!!
Я слышал якобы планировали сделать игру про Демиана, но потом проек прикрыли. И вот вместо потенциально хорошей игры, а про Демиана даже экшен можно было бы сделать хороший, без всяких стелсов ибо персонаж дерзкий и стиль боя у него походит на всякие слешеры больше, сделали вот это. Ну того стоило надеюсь, кто то отработал свои повесточные доллары по полной.
В целом игра вышла нормальной. Я со многими согласен по поводу критики и графики, а батмэна ещё убили - это же вообще казус, но лично мне игра чем-то понравилась, до уровня Arkham конечно не дотягивает, но я эту игруху пройду. И сразу скажу, что это моё мнение. у других понятное дело своё мнение и своя критика, но считаю, что в СНГ игру слишком сильно хейтят. Не спорю, что есть много моментов с которыми я согласен, но за игру взялись конкретно прям, что бы захейтить по полной. Хотя по отзывам в Steam и не скажешь, что игра прям провал, провалом. Я эту игру конечно предзаказывал, но буду ждать русификатора, может когда-то он будет :)
Игроки думают иначе чем написано в новости.
Аж 938 человек. Сильно однако. Поди ещё разбери, какова среди них доля ботов, накручивающих рейтинг игры по указке Warner Bros.
1/12 онлайна оставили отзывы, что не так? или у палворда(любой игры) по другому? Много положительных и на русском языке в том числе.
Игроки просто оправдывают немалые деньги которые они потратили на этот трешачек, ты вообще отзывы читал? Ну игра конечно кал, стрелять приятно я взял и вы ребята берите обязательно, 10 из 10 и время проведенное в игре на момент написания обзора минут 30
Там отзывы от людей с ранним доступом по 30+ч которые могли спокойно вернуть деньги вчера но не сделали этого а продолжают играть. Вы хоть немного то будьте в адеквате.
Эта статистика выглядит явно не так с учетом того что серваки отрубили, у игры был ранний доступ за предзаказы и в итоге он продлился меньше планированного. Странно что игру не съели за это. Но даже с ранним доступом обзоров у Персоны 3 которая вышла в это же день больше.