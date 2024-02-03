Denuvo и принудительный онлайн не помогли: Suicide Squad: Kill the Justice League очень слабо стартовала в Steam

Вчера состоялся официальный релиз игры Suicide Squad: Kill the Justice League. Игра и в раннем доступе не демонстрировала каких-то впечатляющих результатов, но и общий релиз практически никак не изменил картину.

Пиковый онлайн в Steam составил всего 13 тысяч человек, что для игры с таким производственным бюджетом просто катастрофа, даже посредственные Gotham Knights имели пиковый онлайн в 24 тысячи человек. На сарафанное радио после релиза создателям тоже рассчитывать не приходится - средний балл игры на агрегаторах колеблется в районе 60, а фанаты серии Arkham и вовсе проклинают разработчиков за испорченную историю их любимого героя. Сомнительно, что проект "взлетит" и на других платформах, учитывая общий негатив относительно него.

Судя по таким "успехам", Warner Bros. скорее похоронит проект, чем выпустит все запланированные сезоны и будет годами поддерживать игру, как она планировала ранее. Кажется разработчикам и издателю следовало больше внимания уделить качеству проекта, а не добавлению защит - по итогу игре не помогла ни защита Denuvo, ни обязательная привязка к онлайну, что лишь в очередной раз доказывает, что посредственной игре не поможет никакая DRM.

Suicide Squad: Kill the Justice League вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S.