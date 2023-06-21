До выхода Suicide Squad осталось всего полгода, а разработчики ищут нарративного директора ©

Задержка выхода игры Suicide Squad: Kill The Justice League - почти на год - могла бы навести на мысль, что предстоящий проект Rocksteady Studios находится в весьма плачевном состоянии. Последующая информация из стана британского разработчика также не внушает оптимизма. Действительно, компания ищет... нарративного директора

Учитывая, что новая дата выхода игры была назначена на 2 февраля 2024г. - сначала предполагалось, что она выйдет в 2022 году, а затем 26 мая 2023 года. - это объявление о вакансии кажется плохим предзнаменованием. Тем не менее, нельзя не рассмотреть некоторые (чуть) менее зловещие сценарии, например:

что повествование уже практически готово, и кто-то ищется на замену Сефтону Хиллу - первоначальному директору игры и соучредителю Rocksteady Studios - который покинул компанию в конце 2022 года (вместе с Джейми Уокером, другим соучредителем);

что команде нужен кто-то для завершения работы над Suicide Squad: Kill The Justice League - в сети появились сообщения, что сорежиссером (наряду с Хиллом) является Аксель Райдби или Расмус Хойенгаард, но трудно сказать, насколько свежи эти новости;

что сообщение в Twitter, процитированное выше, было неудачным выбором слов и на самом деле относится не к нарративному директору Suicide Squad: Kill The Justice League, а к следующей игре Rocksteady - об этом отчасти свидетельствует полный анонс, опубликованный на сайте Warner Bros.

В любом случае, у поклонников вселенной DC могут возникнуть опасения. Хотя... поскольку последняя задержка якобы открыла разработчикам возможность убрать требование постоянного подключения к Интернету, возможно, возможная дальнейшая задержка, на которую намекает анонс, поможет оживить жесткий игровой процесс, на который жаловались игроки после плохого приема показанного геймплея.

Игра Suicide Squad: Kill The Justice League выходит на PC, PS5 и XSX/S.