Доходы Warner Bros. Games в первом квартале 2025 года упали на 48% - издатель вновь винит Suicide Squad

Компания Warner Bros. опубликовала новый финансовый отчет, в котором немного затронула финансовые показатели своего игрового подразделения.
В первом квартале 2025 года падение доходов у Warner Bros. Games составило внушительные 48%. По словам Warner Bros., в этом виноваты отсутствие крупных релизов, а так же провал прошлогодней Suicide Squad: Kill the Justice League.
Тем не менее, компания продолжает получать хорошую прибыль от Hogwarts Legacy и Mortal Kombat 1 - именно эти франшизы планирует поддерживать и развивать издатель.
Я очень рад. Больше лг*т игр делайте и закройтесь.
Только сейчас дошло до ворнеров.)))))
Ага, они хорошо поддерживают МК. Первую уже закрыли)
Продолжение делают. Ещё делают квидич(непонятно кому это нужно). Хогвартс легаси неоднократно залетал в чарты продаж во время распродаж. Как такового дохода у них действительно нету, но думаю из квидича игру сервис сделать в планах)
Какие игры сервисы? Криворукие калеки ничего внятного высрать не могут.
Че у них там было? Готэм кнайт/Сквад/Квидич/Троны/МК1, все пошло по звезде) На очереди Хогвардс 2.
Не можешь в сервисы, не мучай жопу.
так хогвартс одиночная игра, и первая продалась так, как все эти мультиплееры не заработали бы, даже если были бы нормальными
Я про вторую говорю. У ВБ политика на игры сервисы. Жди донатное хрючево вместо сингла.
Проблема в том что квидич нужно сделать не просто для галочки но и интересным, иначе получится какая-то фифа в мире Гарри Поттера
Будут винить всё и вся, но не себя!
Ну хоть кто-то не винит игроков, не купивших эту поделку на игру.
потому что надо делать игры сервисы и доить их десятки лет // Вэка Борг
ещё готем книгхтс добавьте туда
пытался с другом поиграть, отвратительный кооператив. и многие аспекты игры кал, например та же отдача после нажатия движения или действия
а в последнее время ещё и онлайн отлетает там, видимо тоже как в мк1 и дум итёрнал отключили русским мультиплеерную составляющую
и ладно это было куплено за 190р, но за фуллпрайс такое продавать... надеюсь ваши доходы и дальше падать будут
Пусть себя винят, на хейпе популярных онлайн игр, заставали разрабов делать игру которые в этой тематике ничего не смыслят.
Винить надо некомпетентных продюсеров.
Туда их
Мб надо делать хорошие игры? Рокстар всем за щеку накидывает. // Владимир Мурадян