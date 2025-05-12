Доходы Warner Bros. Games в первом квартале 2025 года упали на 48% - издатель вновь винит Suicide Squad

Компания Warner Bros. опубликовала новый финансовый отчет, в котором немного затронула финансовые показатели своего игрового подразделения.

В первом квартале 2025 года падение доходов у Warner Bros. Games составило внушительные 48%. По словам Warner Bros., в этом виноваты отсутствие крупных релизов, а так же провал прошлогодней Suicide Squad: Kill the Justice League.

Тем не менее, компания продолжает получать хорошую прибыль от Hogwarts Legacy и Mortal Kombat 1 - именно эти франшизы планирует поддерживать и развивать издатель.