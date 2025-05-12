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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4 584 оценки

Доходы Warner Bros. Games в первом квартале 2025 года упали на 48% - издатель вновь винит Suicide Squad

AceTheKing AceTheKing

Компания Warner Bros. опубликовала новый финансовый отчет, в котором немного затронула финансовые показатели своего игрового подразделения.

В первом квартале 2025 года падение доходов у Warner Bros. Games составило внушительные 48%. По словам Warner Bros., в этом виноваты отсутствие крупных релизов, а так же провал прошлогодней Suicide Squad: Kill the Justice League.

Тем не менее, компания продолжает получать хорошую прибыль от Hogwarts Legacy и Mortal Kombat 1 - именно эти франшизы планирует поддерживать и развивать издатель.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
DIZNX

Я очень рад. Больше лг*т игр делайте и закройтесь.

14
SOLUS5678

Только сейчас дошло до ворнеров.)))))

3
Даздрасен Дыклоп

Ага, они хорошо поддерживают МК. Первую уже закрыли)

2
luVol

Продолжение делают. Ещё делают квидич(непонятно кому это нужно). Хогвартс легаси неоднократно залетал в чарты продаж во время распродаж. Как такового дохода у них действительно нету, но думаю из квидича игру сервис сделать в планах)

Даздрасен Дыклоп luVol

Какие игры сервисы? Криворукие калеки ничего внятного высрать не могут.

Че у них там было? Готэм кнайт/Сквад/Квидич/Троны/МК1, все пошло по звезде) На очереди Хогвардс 2.

Не можешь в сервисы, не мучай жопу.

3
JohnTornton Даздрасен Дыклоп

так хогвартс одиночная игра, и первая продалась так, как все эти мультиплееры не заработали бы, даже если были бы нормальными

Даздрасен Дыклоп JohnTornton
так хогвартс одиночная игра

Я про вторую говорю. У ВБ политика на игры сервисы. Жди донатное хрючево вместо сингла.

1
Maksimys Flether luVol

Проблема в том что квидич нужно сделать не просто для галочки но и интересным, иначе получится какая-то фифа в мире Гарри Поттера

Человек-Анекдот

Будут винить всё и вся, но не себя!

1
Akalaka
издатель вновь винит Suicide Squad

Ну хоть кто-то не винит игроков, не купивших эту поделку на игру.

1
Пользователь ВКонтакте

потому что надо делать игры сервисы и доить их десятки лет // Вэка Борг

1
JohnTornton

ещё готем книгхтс добавьте туда
пытался с другом поиграть, отвратительный кооператив. и многие аспекты игры кал, например та же отдача после нажатия движения или действия
а в последнее время ещё и онлайн отлетает там, видимо тоже как в мк1 и дум итёрнал отключили русским мультиплеерную составляющую

и ладно это было куплено за 190р, но за фуллпрайс такое продавать... надеюсь ваши доходы и дальше падать будут

kotasha

Пусть себя винят, на хейпе популярных онлайн игр, заставали разрабов делать игру которые в этой тематике ничего не смыслят.

Олег Дудин

Винить надо некомпетентных продюсеров.

BAZKIN

Туда их

Пользователь ВКонтакте

Мб надо делать хорошие игры? Рокстар всем за щеку накидывает. // Владимир Мурадян