Джейсон Шрайер разобрался с причиной негативного отношения к Suicide Squad: Kill The Justice League

Известный журналист Джейсон Шрайер рассмотрел причины негативного отношения к игре Suicide Squad: Kill The Justice League. Критики не оказались впечатлены предстоящей игрой, и мнения участников закрытого тестирования разделились.

Шрайер считает, что во многом негативное восприятие вызвано стремлением разработчиков из Rocksteady, известных своей игрой Batman: Arkham, следовать трендам, которые долгое время "ломали сердца". Речь идет о элементах сервисной игры, хотя в самой студии они отказываются называть Suicide Squad таковой. Джейсон вспоминает неудачи разработчиков, которые переключились с одиночных проектов на сервисные игры: Redfall и Marvel's Avengers.

Также журналист опровергает слухи о том, что Rocksteady работал над одиночной игрой про Супермена. Источники Шрайера говорят, что студия никогда не разрабатывала игру о "человеке из стали", зато они работали над многопользовательской игрой в оригинальной франшизе. Ранее о ней не сообщалось, и детали о ней неизвестны.

Относительно предыдущих слухов о игре про Супермена, ошибочный информатор заявил, что его источник "перепутал студии". Исправленное сообщение не стало популярным, возможно, из-за желания фанатов увидеть сюжетную игру от Rocksteady.

В конце 2016 года одна из студий Warner Bros. отменила игру по "Отряду самоубийц", и лицензия была передана Rocksteady. Suicide Squad: Kill The Justice League разрабатывается с 2017 года и выйдет 2 февраля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.