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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
6.1 190 оценок

Джейсон Шрайер разобрался с причиной негативного отношения к Suicide Squad: Kill The Justice League

Simple Jack
Новости

Известный журналист Джейсон Шрайер рассмотрел причины негативного отношения к игре Suicide Squad: Kill The Justice League. Критики не оказались впечатлены предстоящей игрой, и мнения участников закрытого тестирования разделились.

Шрайер считает, что во многом негативное восприятие вызвано стремлением разработчиков из Rocksteady, известных своей игрой Batman: Arkham, следовать трендам, которые долгое время "ломали сердца". Речь идет о элементах сервисной игры, хотя в самой студии они отказываются называть Suicide Squad таковой. Джейсон вспоминает неудачи разработчиков, которые переключились с одиночных проектов на сервисные игры: Redfall и Marvel's Avengers.

Также журналист опровергает слухи о том, что Rocksteady работал над одиночной игрой про Супермена. Источники Шрайера говорят, что студия никогда не разрабатывала игру о "человеке из стали", зато они работали над многопользовательской игрой в оригинальной франшизе. Ранее о ней не сообщалось, и детали о ней неизвестны.

Относительно предыдущих слухов о игре про Супермена, ошибочный информатор заявил, что его источник "перепутал студии". Исправленное сообщение не стало популярным, возможно, из-за желания фанатов увидеть сюжетную игру от Rocksteady.

В конце 2016 года одна из студий Warner Bros. отменила игру по "Отряду самоубийц", и лицензия была передана Rocksteady. Suicide Squad: Kill The Justice League разрабатывается с 2017 года и выйдет 2 февраля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

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4
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Gelyr

Мне чёто не нравиться это казино

7
Animario

ебанись, азино три топора 0_0

4
vanтт

Да, ужас. Надеюсь, в динамике будет нормально смотреться, хотя скорее всего будет возможность вырубить циферки

-1
Zlobin_Evgeny

это далеко не все ошибки студии, я думаю их гораздо больше, ждем релиза и поглядим что из этого получится

1
Кирилл Друмов

От тех Рокстеди, что сделали эпичную трилогию про Бэтса, никого уже не осталось и тут можно даже не надеяться на хорошую игру, погнались за хайповой темой,а пока игру делали, этот хайп уже сошел на нет)

1
1barac9U7ada7

Да успокойтесь уже, это ж не ААА проект, это нишевая игра которая обязательно найдёт своих гоvноедов . Это мне напомнило ситуацию с некой (игрой) от студии которой владеют две обезьянки и которая по факту не просуществовала и месяца, а ведь были некие (блогеры) рекламировавшие это нечто. Пока до игроделов не дойдёт что игра про Бэтмена без Бэтмена обречена на провал так и будут выдавать нечто подобное. Кстати а может у них и цели нет сделать нечто стоящее, а было время ....

0
Гена Транквилизатор

Возможно игра просто гоовно? Не, не может такого быть

-3
vanтт

ну да, не может. Нужно по частям её разбирать, указывать на конкретные ошибки, приведшие к плохому результату в целом, если таковой будет. А "просто гoвно" – это не аргумент.

2
Дворф

балбесы что с людей взять... даже мк стала сервис игрой но нет они покупают даже если им дают регион лок...

-3