Джейсон Шрайер разобрался с причиной негативного отношения к Suicide Squad: Kill The Justice League

Известный журналист Джейсон Шрайер рассмотрел причины негативного отношения к игре Suicide Squad: Kill The Justice League. Критики не оказались впечатлены предстоящей игрой, и мнения участников закрытого тестирования разделились.
Шрайер считает, что во многом негативное восприятие вызвано стремлением разработчиков из Rocksteady, известных своей игрой Batman: Arkham, следовать трендам, которые долгое время "ломали сердца". Речь идет о элементах сервисной игры, хотя в самой студии они отказываются называть Suicide Squad таковой. Джейсон вспоминает неудачи разработчиков, которые переключились с одиночных проектов на сервисные игры: Redfall и Marvel's Avengers.
Также журналист опровергает слухи о том, что Rocksteady работал над одиночной игрой про Супермена. Источники Шрайера говорят, что студия никогда не разрабатывала игру о "человеке из стали", зато они работали над многопользовательской игрой в оригинальной франшизе. Ранее о ней не сообщалось, и детали о ней неизвестны.
Относительно предыдущих слухов о игре про Супермена, ошибочный информатор заявил, что его источник "перепутал студии". Исправленное сообщение не стало популярным, возможно, из-за желания фанатов увидеть сюжетную игру от Rocksteady.
В конце 2016 года одна из студий Warner Bros. отменила игру по "Отряду самоубийц", и лицензия была передана Rocksteady. Suicide Squad: Kill The Justice League разрабатывается с 2017 года и выйдет 2 февраля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
Мне чёто не нравиться это казино
ебанись, азино три топора 0_0
Да, ужас. Надеюсь, в динамике будет нормально смотреться, хотя скорее всего будет возможность вырубить циферки
это далеко не все ошибки студии, я думаю их гораздо больше, ждем релиза и поглядим что из этого получится
От тех Рокстеди, что сделали эпичную трилогию про Бэтса, никого уже не осталось и тут можно даже не надеяться на хорошую игру, погнались за хайповой темой,а пока игру делали, этот хайп уже сошел на нет)
Да успокойтесь уже, это ж не ААА проект, это нишевая игра которая обязательно найдёт своих гоvноедов . Это мне напомнило ситуацию с некой (игрой) от студии которой владеют две обезьянки и которая по факту не просуществовала и месяца, а ведь были некие (блогеры) рекламировавшие это нечто. Пока до игроделов не дойдёт что игра про Бэтмена без Бэтмена обречена на провал так и будут выдавать нечто подобное. Кстати а может у них и цели нет сделать нечто стоящее, а было время ....
Возможно игра просто гоовно? Не, не может такого быть
ну да, не может. Нужно по частям её разбирать, указывать на конкретные ошибки, приведшие к плохому результату в целом, если таковой будет. А "просто гoвно" – это не аргумент.
балбесы что с людей взять... даже мк стала сервис игрой но нет они покупают даже если им дают регион лок...