Геймеры в ярости из-за концовки Suicide Squad: Kill The Justice League и желают разработчикам гореть в аду

После того, как в сети появились крупные спойлеры о том, что случится в конце Suicide Squad: Kill The Justice League, геймеры пришли в настоящую ярость. Посты обозленных игроков в Твиттере, в которых они называют игру мусором и оскорблением для всей серии, набирают десятки тысяч лайков. Самый крупный пост, набравший 12 тысяч лайков, проклинает разработчиков игры за повестку и желает им всем катиться в ад:

Идите к черту. Я серьезно. Катитесь в ад. Мы никогда не сможем сосуществовать с прогрессивными сумасшедшими, как вы. Вы уничтожаете все наши добрые воспоминания. Когда маятник качнется назад, я надеюсь, вы будете страдать вдвое больше, чем мы.

Далее крупные спойлеры! Твиттер-аккаунт Mr.Bug выложил концовку игры, в которой Харли Квин издевается над поверженным Бэтменом, а потом убивает его выстрелом в голову. Игроков возмутило, что Бэтмен умирает такой позорной смертью и называют это неуважением как к персонажу, так и к Кевину Конрою, который озвучивал Бэтмена во всех играх серии Arkham. Suicide Squad: Kill The Justice League стала его последней ролью, так как 10 ноября 2022 года он умер. Геймеры отказываются считать эту игру каноном и призывают уволить всех, кто работал над игрой. Многие уверены, что когда игры станет доступна для всех, буря возмущения будет даже сильнее, чем после смерти Джоэла в "Одни из Нас. Часть 2". Похоже, когда у игры появятся первые оценки игроков на Метакритик, они будут крайне низкими.