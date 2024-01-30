Геймеры в ярости из-за концовки Suicide Squad: Kill The Justice League и желают разработчикам гореть в аду

После того, как в сети появились крупные спойлеры о том, что случится в конце Suicide Squad: Kill The Justice League, геймеры пришли в настоящую ярость. Посты обозленных игроков в Твиттере, в которых они называют игру мусором и оскорблением для всей серии, набирают десятки тысяч лайков. Самый крупный пост, набравший 12 тысяч лайков, проклинает разработчиков игры за повестку и желает им всем катиться в ад:
Идите к черту. Я серьезно. Катитесь в ад. Мы никогда не сможем сосуществовать с прогрессивными сумасшедшими, как вы. Вы уничтожаете все наши добрые воспоминания. Когда маятник качнется назад, я надеюсь, вы будете страдать вдвое больше, чем мы.
Далее крупные спойлеры! Твиттер-аккаунт Mr.Bug выложил концовку игры, в которой Харли Квин издевается над поверженным Бэтменом, а потом убивает его выстрелом в голову. Игроков возмутило, что Бэтмен умирает такой позорной смертью и называют это неуважением как к персонажу, так и к Кевину Конрою, который озвучивал Бэтмена во всех играх серии Arkham. Suicide Squad: Kill The Justice League стала его последней ролью, так как 10 ноября 2022 года он умер. Геймеры отказываются считать эту игру каноном и призывают уволить всех, кто работал над игрой. Многие уверены, что когда игры станет доступна для всех, буря возмущения будет даже сильнее, чем после смерти Джоэла в "Одни из Нас. Часть 2". Похоже, когда у игры появятся первые оценки игроков на Метакритик, они будут крайне низкими.
вот что бывает, если уволить хороших разработчиков, а вместо них нанять дебилов. вполне ожидаемый результат
Так большинство не понимают, что если они видят рокстеди, то это уже не те самые. Так с абсолютно всеми работает, везде команда меняется и студии каждый раз не те, что были
Бэтмана пристрелили на лавочке, как пса.
В жизни же всё по-другому. Сначала двухчасовая эпичная битва
Часто в жизни Бэтмана встречал?
Могу задать тот же вопрос. Если речь про реалистичность
ахаххаах, реалистичность в игре про супергероев. Если и убрать Бэтмена, то как у Нолана, ни какак не слить как в 90-х под окнами делали. Дело не в смерти Бэтса, а в такой тупой смерти
Сам себя закопал и не понял
на самом деле это реально оскорбление, что кевина конроя (покойного), что бэтмена аркхем
нет что ты ожидал от игры у которй в название убийство лиги что их всех не завалят
Он к тому, что такая смерть бетмена реально позорная. Он уж явно не одним выстрелом в голову должен быть убит.
Это сраный бэтмен! Это настолько иконический персонаж, что оскорблением является не факт убийства, а его обстоятельства!
я ожидал по крайней мере соответствующего аркхемверсу сюжета и точно не сливать лицо этой серии таким тупым способом. по сути это последняя роль кевина, голос которого стал голосом детства у многих
даже если и убивать то нужно это сделать как минимум красиво и с уважением, все же это последняя роль
Мудрое решение.
Вообще зря покупал, но молодец, что одумался.
Я хоть и не фанат всей этой движухи. но чёт даже я с этой фигни прифигел
Самый тупорылый поступок, убить Бэтмена...
Реально, мужик с ними как с детьми возился. Никого не убивал, ловил, срывал их злобные планы. А они его взяли и пристрелили. Джокер бы в гробу перевернулся от такой безвкусицы
полный п#здец
Ну и поплатился, не был бы такой ханжой, боявшейся пачкать руки, остался бы жив.
Так и правда, меня взбесило что та дура сказала типа: «Ты даже когда злой, ведешь себя как добрый», а потом убивает его.
откуда столько хайпа от этой Харли Квинн ни че понять не могу
Тоже не понимаю, до Asylum, про нее особо и не знал никто. А теперь уже и Джокера на задний план начала задвигать.
Из-за лесбийского типажа.
В мире много отбитых ЛГБТшников.
Символично они, убивают серию архем ради лутодроча, в котором убивают бетмена руками каких то нонеймов из фортнайта
Ребят, а кто шарит в лоре- почему Бэтмен никогда не убивал врагов?
Потому что они засыпают.
Срока большого боялся.
Хорошая)))
Потому что он боялся стать таким же преступником, если бы убивал.
Короч, он не палач, чтобы выносить своим врагам приговор.
Бэтмен, это как Каратель, но несмертельный. Зато его батя Томас Уэйн из Флэшпоинта смертельный Бэтмен.
Бэтмен сотрудничает с комиссаром Гордоном, может поэтому не убивает? Странно, что Бэтмен Майкла Китона кого-то уже убивал. Притом беспощадно.
Ну так-то база, да
Так позорно слить Бэтмена, это уффф
Год только начался.Но ификтивные менеджеры показывают что понятие "дна" просто не существует, мы летим в Бездне на**й!
Год отлично начался, инди игры внезапно взрывают индустрию, а крупные проекты вызывают горение))
И это от разработчиков, которые однажды показали нам прекрасную серию Batman Arkham...
Это не разрабы тех игр вот статья с вики
Да и пох. Всё равно не канон. Игру можно не покупать и не играть, минус пол-студии уволенных после провала продаж. Что реально стремно выглядит - так это убийство персонажа в игре, которому голос дал умерший до релиза человек. Еще, небось, в конце строку пустили "В память о Кевине..".
Так это хоть чё то новое. Или вы хотите что бы как и все 80 лет до этого бэтмен набутылил всех злодеев, посадил их в тюрьму, а в следующей части они опять сбегут и начнут всё заново? Типа кому-то заходит до сих пор? Это вселенной реально не хватает немного жести и смерти героев/злодеев
когда уже поиграть можно будет обладателя делюкс издания писали сегодня выйдет
печально
Как же я люблю рубрику "Ярость хомячков".
Вот это поворот.
Вовремя основной состав свалил из этой не-до конторы.... ^_^
Варнеры что-то чуяли, не давая доступ заранее. Но на что-то надеялись до последнего.
Ну отдельный котёл для разработчиков уже нагрет. Жаль что такие именитые студии скатываются к подобному. Надежда только в более мелких студиях.
Как показывает история. Тех кто идёт на поводу у великого зла(толерастии) ожидает не менее позорный конец
Посмотрел так отрывками на youtube всю игру, и что меня рассмешило сильно так это файт против супермена, это просто позор.
А разве в конце Флэш не перезапускает вселенную и все не оживают? И по ходу, эти челики не видели комикс An Innocent Guy Брайана Болланда, в котором ноунейм маньяк рассказывает как убил бы Бэтмена и там довольно жестко показывают смерть от выстрела в голову. Ой как бы у них полыхнуло от увиденного:)
Да даже опустить момент с бэтменом ну умер и умер че бубнеть не первый раз такое с ним, игра сама по себе хлам который продается как AAA проект.
Кто такие эти "геймеры" вообще, какие-то самозваные защитники чести персонажей и памяти актера. Во-первых, любая игра - это продукт, который создается ради прибыли, а не ради удовлетворения прихотей фанатиков. Во-вторых, никто не отменял, что чтобы история развивалась, персонажам должно что-то угрожать. А где гарантия, что Бэтмен всегда останется непобедимым героем? Это скучно. В-третьих, давайте уже закончим с сантиментами - актер скончался, но его голос уже остался в истории. То, что он озвучил последнюю роль - такое совпадение, но это не повод запрещать игру. А может, ему бы понравилось, как развивается персонаж.
А почему бы и нет собсна, конечно странно бетсу получить пулю от Харли, все таки этой чести достоин либо Джокер, либо какой нибудь Загадочник я думаю, Харли странный выбор, но, почему бы и нет
это не геймеры
Слили конечно не очень, но в кои-то веки один раз убили супергероя и сразу все недовольны. Вам и вправду только смотреть фильмы Марвел, где всегда всё хорошо кончается.
Люблю не ожиданные концовки
Проблема в том, как это всё реализовано в игре. Главные герои - шуты в плохом смысле этого слова, при этом умудряются достаточно просто заваливать одних из самых могучих героев вселенной DC.
лайки порвашке, которая из своих яслей не выросла и в истерике бьется от смерти своего любимого супергеройчика? Этот мир с ума сошел.
Не, я понимаю и разделяю позицию, что игра лутодрочерский хлам. Выскажи это оценкой, отзывом по игре, рефандом. Но желать людям гореть в аду из-за ссаной игры? Тут можно только пожелать сходить подлечиться.
пошли нахер эти вечно обиженные
Ачё так бадхёртить ? Сделали игру такую и сделали, в следующей раз по другому сделают, сами себе жопы подрывают на ровном месте.
это лож не ведитесь игра на самом деле заканчивается убийством брейняка
Пффффффффф... Это не конец игры)
Явно же откатят время каким-нибудь спидстером и лига будет жива. Этот твист ещё год назад сливали.
Ну если бы "гамеры" не велись на байты и прошли б игру до конца,то поняли бы..что в конце вселенная откатится до момента первых Аркхэм ..Флэш вернется в прошлое и перезагрузит таймлайн
И нахер тогда всё это нужно?
Почему Бэтмен должен был умереть по вашему красиво или эпично? Погиб достаточно приземленно. Так же как и ведьмак от грязных вил в пузо. А не в схватке с Убер монстром или колдуном. Такие моменты как раз и шокируют. Игру престолов вспомните. Кого на свадьбе зарезали, кого в толчке с арбалета. Ну круто же?! В этом вся и соль. У Бэтмена не жизнь была, а сплошной эпик. Всё, хватит!!! Попсу долой. Только хардкор.
Вы конченые. Ладно спойлер к этой поделки бездарной. tlou2 зачем упомянули ??
Больной с5ка.
слышь сонибойц спок
Спойлер первого часа игры трёх годовой давности...
Она на пк не вышла пока что, значит нормальные люди ещё не поиграли
Нормальные люди посмотрели прохождение без комментариев, приуныли от сценарного "гения" Дракмана и забыли. И будь любезен оскорбления из первого комментария убрать.
он в самом начале по тупому умирает, что его просто бандиты убили и всё, его именно слили как героя. Наоборот знание этого даёт повод не играть во вторую часть и не учитывать её как канон
все равно это лучше чем концовка (да и весь сюжет) аркхем кнайта)))
слить героев в унитаз - лучше аркхем кнайта? сдурел?
Почему это прозвучало так, будто ты вообще понятия не имеешь о чём говоришь, и не знаешь что такое Arkham Knight в принципе?