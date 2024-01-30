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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
5.8 218 оценок

Геймеры в ярости из-за концовки Suicide Squad: Kill The Justice League и желают разработчикам гореть в аду

2BLaraSex
Новости

После того, как в сети появились крупные спойлеры о том, что случится в конце Suicide Squad: Kill The Justice League, геймеры пришли в настоящую ярость. Посты обозленных игроков в Твиттере, в которых они называют игру мусором и оскорблением для всей серии, набирают десятки тысяч лайков. Самый крупный пост, набравший 12 тысяч лайков, проклинает разработчиков игры за повестку и желает им всем катиться в ад:

Идите к черту. Я серьезно. Катитесь в ад. Мы никогда не сможем сосуществовать с прогрессивными сумасшедшими, как вы. Вы уничтожаете все наши добрые воспоминания. Когда маятник качнется назад, я надеюсь, вы будете страдать вдвое больше, чем мы.

Далее крупные спойлеры! Твиттер-аккаунт Mr.Bug выложил концовку игры, в которой Харли Квин издевается над поверженным Бэтменом, а потом убивает его выстрелом в голову. Игроков возмутило, что Бэтмен умирает такой позорной смертью и называют это неуважением как к персонажу, так и к Кевину Конрою, который озвучивал Бэтмена во всех играх серии Arkham. Suicide Squad: Kill The Justice League стала его последней ролью, так как 10 ноября 2022 года он умер. Геймеры отказываются считать эту игру каноном и призывают уволить всех, кто работал над игрой. Многие уверены, что когда игры станет доступна для всех, буря возмущения будет даже сильнее, чем после смерти Джоэла в "Одни из Нас. Часть 2". Похоже, когда у игры появятся первые оценки игроков на Метакритик, они будут крайне низкими.

54
83
Комментарии: 83
Ваш комментарий
Сyberpunk

вот что бывает, если уволить хороших разработчиков, а вместо них нанять дебилов. вполне ожидаемый результат

53
BillyVan

Так большинство не понимают, что если они видят рокстеди, то это уже не те самые. Так с абсолютно всеми работает, везде команда меняется и студии каждый раз не те, что были

0
Mr.DOOM

Бэтмана пристрелили на лавочке, как пса.

20
Same Garrison

В жизни же всё по-другому. Сначала двухчасовая эпичная битва

-29
Mr.DOOM Same Garrison

Часто в жизни Бэтмана встречал?

22
Same Garrison Mr.DOOM

Могу задать тот же вопрос. Если речь про реалистичность

-28
BillyVan Same Garrison

ахаххаах, реалистичность в игре про супергероев. Если и убрать Бэтмена, то как у Нолана, ни какак не слить как в 90-х под окнами делали. Дело не в смерти Бэтса, а в такой тупой смерти

1
Dr Acula Same Garrison

Сам себя закопал и не понял

1
ivan41kds

на самом деле это реально оскорбление, что кевина конроя (покойного), что бэтмена аркхем

19
Ruslan Бригадир

нет что ты ожидал от игры у которй в название убийство лиги что их всех не завалят

-12
Arch_Angel91 Ruslan Бригадир

Он к тому, что такая смерть бетмена реально позорная. Он уж явно не одним выстрелом в голову должен быть убит.

-3
Лорд Малак Ruslan Бригадир

Это сраный бэтмен! Это настолько иконический персонаж, что оскорблением является не факт убийства, а его обстоятельства!

7
ivan41kds Ruslan Бригадир

я ожидал по крайней мере соответствующего аркхемверсу сюжета и точно не сливать лицо этой серии таким тупым способом. по сути это последняя роль кевина, голос которого стал голосом детства у многих

2
ivan41kds Arch_Angel91

даже если и убивать то нужно это сделать как минимум красиво и с уважением, все же это последняя роль

1
Zrjd Pfkmvfy
13
romylq

Мудрое решение.

0
Navigor506

Вообще зря покупал, но молодец, что одумался.

-1
DenisVTR

Я хоть и не фанат всей этой движухи. но чёт даже я с этой фигни прифигел

Спойлер
8
Omnia Smirnow

Самый тупорылый поступок, убить Бэтмена...

4
mambro Omnia Smirnow

Реально, мужик с ними как с детьми возился. Никого не убивал, ловил, срывал их злобные планы. А они его взяли и пристрелили. Джокер бы в гробу перевернулся от такой безвкусицы

15
U1traMagnum

полный п#здец

3
Blue Rose mambro

Ну и поплатился, не был бы такой ханжой, боявшейся пачкать руки, остался бы жив.

1
Omnia Smirnow mambro

Так и правда, меня взбесило что та дура сказала типа: «Ты даже когда злой, ведешь себя как добрый», а потом убивает его.

1
vertehwost

откуда столько хайпа от этой Харли Квинн ни че понять не могу

7
Blue Rose

Тоже не понимаю, до Asylum, про нее особо и не знал никто. А теперь уже и Джокера на задний план начала задвигать.

1
Xstranger

Из-за лесбийского типажа.

В мире много отбитых ЛГБТшников.

2
rei_nyasha

Символично они, убивают серию архем ради лутодроча, в котором убивают бетмена руками каких то нонеймов из фортнайта

5
Alex Row

Ребят, а кто шарит в лоре- почему Бэтмен никогда не убивал врагов?

2
Rey4rtRO

Потому что они засыпают.

5
Blue Rose

Срока большого боялся.

1
Glukinc Rey4rtRO

Хорошая)))

0
DmitriyKats

Потому что он боялся стать таким же преступником, если бы убивал.
Короч, он не палач, чтобы выносить своим врагам приговор.

0
Xstranger

Бэтмен, это как Каратель, но несмертельный. Зато его батя Томас Уэйн из Флэшпоинта смертельный Бэтмен.

Бэтмен сотрудничает с комиссаром Гордоном, может поэтому не убивает? Странно, что Бэтмен Майкла Китона кого-то уже убивал. Притом беспощадно.

0
Stas776

Ну так-то база, да

Так позорно слить Бэтмена, это уффф

1
nikvik jm

Год только начался.Но ификтивные менеджеры показывают что понятие "дна" просто не существует, мы летим в Бездне на**й!

1
Кирилл Друмов

Год отлично начался, инди игры внезапно взрывают индустрию, а крупные проекты вызывают горение))

1
Oleg1500jk

И это от разработчиков, которые однажды показали нам прекрасную серию Batman Arkham...

1
SoggyOrrinthal

Это не разрабы тех игр вот статья с вики

7 августа 2020 года, после долгого молчания, был представлен тизер новой игры по франшизе «Отряд самоубийц». Официальный трейлер показан 22 августа, выпуск Suicide Squad: Kill the Justice League намечен на 2022 год. Действие разворачивается в Метрополисе и входит в игровую вселенную Batman: Arkham. Однако создатели объявили перенос на 2023 год.В 2022 году из компании уходят основатели Джейми Уокер и Сефтон Хилл, их должности займут Нейтан Берлоу и Дариус Садегян.
0
Джора Мармонт

Да и пох. Всё равно не канон. Игру можно не покупать и не играть, минус пол-студии уволенных после провала продаж. Что реально стремно выглядит - так это убийство персонажа в игре, которому голос дал умерший до релиза человек. Еще, небось, в конце строку пустили "В память о Кевине..".

1
Lenyaants

Так это хоть чё то новое. Или вы хотите что бы как и все 80 лет до этого бэтмен набутылил всех злодеев, посадил их в тюрьму, а в следующей части они опять сбегут и начнут всё заново? Типа кому-то заходит до сих пор? Это вселенной реально не хватает немного жести и смерти героев/злодеев

0
Litewer

когда уже поиграть можно будет обладателя делюкс издания писали сегодня выйдет

0
Zlobin_Evgeny

печально

0
AT_Sagor

Как же я люблю рубрику "Ярость хомячков".

0
PersonaR8

Вот это поворот.

0
Ang Dark

Вовремя основной состав свалил из этой не-до конторы.... ^_^

0
saksnboom

Варнеры что-то чуяли, не давая доступ заранее. Но на что-то надеялись до последнего.

0
SOLUS5678

Ну отдельный котёл для разработчиков уже нагрет. Жаль что такие именитые студии скатываются к подобному. Надежда только в более мелких студиях.

0
ViolentAthos

Как показывает история. Тех кто идёт на поводу у великого зла(толерастии) ожидает не менее позорный конец

0
SoggyOrrinthal

Посмотрел так отрывками на youtube всю игру, и что меня рассмешило сильно так это файт против супермена, это просто позор.

0
Night Driving Avenger
Твиттер-аккаунт Mr.Bug выложил концовку игры, в которой Харли Квин издевается над поверженным Бэтменом, а потом убивает его выстрелом в голову. Игроков возмутило, что Бэтмен умирает такой позорной смертью и называют это неуважением как к персонажу, так и к Кевину Конрою, который озвучивал Бэтмена во всех играх серии Arkham.

А разве в конце Флэш не перезапускает вселенную и все не оживают? И по ходу, эти челики не видели комикс An Innocent Guy Брайана Болланда, в котором ноунейм маньяк рассказывает как убил бы Бэтмена и там довольно жестко показывают смерть от выстрела в голову. Ой как бы у них полыхнуло от увиденного:)

0
SoggyOrrinthal

Да даже опустить момент с бэтменом ну умер и умер че бубнеть не первый раз такое с ним, игра сама по себе хлам который продается как AAA проект.

0
Gridon

Кто такие эти "геймеры" вообще, какие-то самозваные защитники чести персонажей и памяти актера. Во-первых, любая игра - это продукт, который создается ради прибыли, а не ради удовлетворения прихотей фанатиков. Во-вторых, никто не отменял, что чтобы история развивалась, персонажам должно что-то угрожать. А где гарантия, что Бэтмен всегда останется непобедимым героем? Это скучно. В-третьих, давайте уже закончим с сантиментами - актер скончался, но его голос уже остался в истории. То, что он озвучил последнюю роль - такое совпадение, но это не повод запрещать игру. А может, ему бы понравилось, как развивается персонаж.

0
darkMarshall

А почему бы и нет собсна, конечно странно бетсу получить пулю от Харли, все таки этой чести достоин либо Джокер, либо какой нибудь Загадочник я думаю, Харли странный выбор, но, почему бы и нет

0
Мур Мур lamour
и желают разработчикам гореть в аду

это не геймеры

-1
Vilgefortz93

Слили конечно не очень, но в кои-то веки один раз убили супергероя и сразу все недовольны. Вам и вправду только смотреть фильмы Марвел, где всегда всё хорошо кончается.

Люблю не ожиданные концовки

-1
DmitriyKats

Проблема в том, как это всё реализовано в игре. Главные герои - шуты в плохом смысле этого слова, при этом умудряются достаточно просто заваливать одних из самых могучих героев вселенной DC.

1
GraF68ru

лайки порвашке, которая из своих яслей не выросла и в истерике бьется от смерти своего любимого супергеройчика? Этот мир с ума сошел.

Не, я понимаю и разделяю позицию, что игра лутодрочерский хлам. Выскажи это оценкой, отзывом по игре, рефандом. Но желать людям гореть в аду из-за ссаной игры? Тут можно только пожелать сходить подлечиться.

-1
Gudlakava

пошли нахер эти вечно обиженные

-2
DestryDes

Ачё так бадхёртить ? Сделали игру такую и сделали, в следующей раз по другому сделают, сами себе жопы подрывают на ровном месте.

-2
Ruslan Бригадир

это лож не ведитесь игра на самом деле заканчивается убийством брейняка

-3
plotva85

Пффффффффф... Это не конец игры)
Явно же откатят время каким-нибудь спидстером и лига будет жива. Этот твист ещё год назад сливали.

-3
gRey Hunter 693

Ну если бы "гамеры" не велись на байты и прошли б игру до конца,то поняли бы..что в конце вселенная откатится до момента первых Аркхэм ..Флэш вернется в прошлое и перезагрузит таймлайн

-3
antonborisov198

И нахер тогда всё это нужно?

0
Zloy Kladovchik

Почему Бэтмен должен был умереть по вашему красиво или эпично? Погиб достаточно приземленно. Так же как и ведьмак от грязных вил в пузо. А не в схватке с Убер монстром или колдуном. Такие моменты как раз и шокируют. Игру престолов вспомните. Кого на свадьбе зарезали, кого в толчке с арбалета. Ну круто же?! В этом вся и соль. У Бэтмена не жизнь была, а сплошной эпик. Всё, хватит!!! Попсу долой. Только хардкор.

-5
Alcoza1cer

Вы конченые. Ладно спойлер к этой поделки бездарной. tlou2 зачем упомянули ??

Больной с5ка.

-14
Ананас Абрикосович

слышь сонибойц спок

15
Vitykin

Спойлер первого часа игры трёх годовой давности...

-2
Lenyaants Vitykin

Она на пк не вышла пока что, значит нормальные люди ещё не поиграли

-1
Vitykin Lenyaants

Нормальные люди посмотрели прохождение без комментариев, приуныли от сценарного "гения" Дракмана и забыли. И будь любезен оскорбления из первого комментария убрать.

-3
BillyVan Lenyaants

он в самом начале по тупому умирает, что его просто бандиты убили и всё, его именно слили как героя. Наоборот знание этого даёт повод не играть во вторую часть и не учитывать её как канон

-1
Newworld_DESTROYER

все равно это лучше чем концовка (да и весь сюжет) аркхем кнайта)))

-29
ivan41kds

слить героев в унитаз - лучше аркхем кнайта? сдурел?

11
SHAYNARD

Почему это прозвучало так, будто ты вообще понятия не имеешь о чём говоришь, и не знаешь что такое Arkham Knight в принципе?

0