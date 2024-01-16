на главную
об игре
Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
6.1 191 оценка

Геймплейный релизный трейлер Suicide Squad: Kill The Justice League

Gutsz
Новости

До выхода нового супергеройского экшена от ветеранов индустрии и создателей знаменитой трилогии Batman: Arkham остается ровно две недели. Разработчики уже достаточно рассказали об особенностях и масштабах открытого мира Suicide Squad: Kill The Justice League, поэтому в преддверии скорого релиза игры предлагают ознакомиться с еще одним трейлером. Свежий ролик демонстрирует финальное видение игрового процесса и возможности, которые ждут игроков на старте.

Геймплейный трейлер демонстрирует каждого играбельного персонажа, которые формируют знаменитый "Отряд самоубийц". Их главным заданием в игровой версии будет ликвидация самой Лиги справедливости, которая терроризирует Метрополис. Получив инструктаж от Аманды Уоллер, игроки смогут сразу отправиться спасать мир за известных плохишей уже в этом феврале.

Релиз Suicide Squad: Kill The Justice League запланирован на 2 февраля для ПК, PS5 и Xbox Series S|X. Авторы проекта обещают долгий и содержательный период пострелизной поддержки, который будет включать в себя множество бесплатных обновлений с новым контентом. По слухам, один из будущих патчей добавит в игру дочь самого Дэдшота.

0
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
PlacidFrazer

Делаю ставку что не взлетит. Как и готем найтс никому не нужна будет. Лучше бы сделали сюжету как с бэтменем. Эх

1
Гена Транквилизатор

Чтобы делать как с бэтменом там должен остаться тот же костяк сотрудников, а WB уже давно всех по 10 раз разогнала

1
Гена Транквилизатор
По слухам, один из будущих патчей добавит в игру дочь самого Дэдшота.

Вот ее там точно не хватало, надеюсь будет терминатор вроде Эбби 🤣

1
6363

Спасибо, зашел на ролик, дизлайкнул.

-2