Голова вашего персонажа в Suicide Squad: Kill the Justice League взорвется, если вы ослушаетесь приказа

Suicide Squad: Kill the Justice League, будучи шутером с живым сервисом, может вызвать критику со стороны многих людей, но перспектива разработки Rocksteady игры на основе IP по-прежнему может заинтриговать некоторых людей, особенно учитывая впечатляющую работу, которую студия проделала с Бэтменом в своей трилогии Arkham в прошлом. Удастся ли разработчикам повторить это в Suicide Squad, еще предстоит узнать, но одна недавно появившаяся деталь, скорее всего, вызовет улыбку на вашем лице, если вы являетесь поклонником этого IP.

Как стало известно MP1st, что если по какой-то причине игроки не выполнят приказы по миссии, то их персонажу взорвет голову Аманда Уоллер, лидер оперативной группы X.

Как ни забавно, это сообщение стало результатом того, что вышеупомянутый стример пережил это во время своей игры. После этого он вернулся в игру, где ему сказали, что он слишком далеко отошел от своих товарищей по команде, и после обратного отсчета, во время которого Уоллер начала угрожать, голова капитана Бумеранга была взорвана. Это, безусловно очень точно соответствует сюжету, на котором основана игра.

Suicide Squad: Kill the Justice League выходит 2 февраля на PS5, Xbox Series X/S и PC.