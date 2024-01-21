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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
6.1 193 оценки

Голова вашего персонажа в Suicide Squad: Kill the Justice League взорвется, если вы ослушаетесь приказа

butcher69
Новости

Suicide Squad: Kill the Justice League, будучи шутером с живым сервисом, может вызвать критику со стороны многих людей, но перспектива разработки Rocksteady игры на основе IP по-прежнему может заинтриговать некоторых людей, особенно учитывая впечатляющую работу, которую студия проделала с Бэтменом в своей трилогии Arkham в прошлом. Удастся ли разработчикам повторить это в Suicide Squad, еще предстоит узнать, но одна недавно появившаяся деталь, скорее всего, вызовет улыбку на вашем лице, если вы являетесь поклонником этого IP.

Как стало известно MP1st, что если по какой-то причине игроки не выполнят приказы по миссии, то их персонажу взорвет голову Аманда Уоллер, лидер оперативной группы X.

Как ни забавно, это сообщение стало результатом того, что вышеупомянутый стример пережил это во время своей игры. После этого он вернулся в игру, где ему сказали, что он слишком далеко отошел от своих товарищей по команде, и после обратного отсчета, во время которого Уоллер начала угрожать, голова капитана Бумеранга была взорвана. Это, безусловно очень точно соответствует сюжету, на котором основана игра.

Suicide Squad: Kill the Justice League выходит 2 февраля на PS5, Xbox Series X/S и PC.

-8
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
luVol

Судя по геймплею игра недалеко ушла от редфола. На что они рассчитывают и самое главное как собираются удерживать аудиторию не понятно. Каких-то интересных супергеройских способностей в игре нету, но чтобы её как-то выделяло на фоне остальных игр подобного формата. Ожидания до роликов и закрытых тестов были хорошие на эту игру, но жаль никакого желания в это играть нету

7
hamshut

Ужас тихий! На этот кал даже смотреть неинтересно, не понимаю, кто в это играть вообще будет?! Ну кроме детей.

4
KIBERMAX

Велика вероятность купят стримеров, хотя по ролику уже видно(купленных), как им "весело" в это играть.

3
ka27

Точно, детки будут играть и стримы смотреть

0
KIBERMAX
особенно учитывая впечатляющую работу, которую студия проделала с Бэтменом в своей трилогии Arkham в прошлом

В "прошлом" да, а вот нынешняя команда этого не понимает, так что игра уже обречена на провал, как и её точная копия до этого "gotham knights"

2
Real Slim Shady

Вау.. ого, а в The Evil WITHIn ваша голова отлетит от тела если вы вдруг решите пройтись в полный рост под огромным вентилятором.

2
Lunersun

Всем известно, что эти бомбы в шеях просто обман.

2
Ang Dark

Нужно больше циферок, больше пиу-пиу, больше блевни на экране , больше ЛЕЗБУХ!!!!!!!!!!!! (а так это мура -_- )...

0
Wolfenstein

голова от игры в этот трешак взрывается

0