Голова вашего персонажа в Suicide Squad: Kill the Justice League взорвется, если вы ослушаетесь приказа

Suicide Squad: Kill the Justice League, будучи шутером с живым сервисом, может вызвать критику со стороны многих людей, но перспектива разработки Rocksteady игры на основе IP по-прежнему может заинтриговать некоторых людей, особенно учитывая впечатляющую работу, которую студия проделала с Бэтменом в своей трилогии Arkham в прошлом. Удастся ли разработчикам повторить это в Suicide Squad, еще предстоит узнать, но одна недавно появившаяся деталь, скорее всего, вызовет улыбку на вашем лице, если вы являетесь поклонником этого IP.
Как стало известно MP1st, что если по какой-то причине игроки не выполнят приказы по миссии, то их персонажу взорвет голову Аманда Уоллер, лидер оперативной группы X.
Как ни забавно, это сообщение стало результатом того, что вышеупомянутый стример пережил это во время своей игры. После этого он вернулся в игру, где ему сказали, что он слишком далеко отошел от своих товарищей по команде, и после обратного отсчета, во время которого Уоллер начала угрожать, голова капитана Бумеранга была взорвана. Это, безусловно очень точно соответствует сюжету, на котором основана игра.
Suicide Squad: Kill the Justice League выходит 2 февраля на PS5, Xbox Series X/S и PC.
Судя по геймплею игра недалеко ушла от редфола. На что они рассчитывают и самое главное как собираются удерживать аудиторию не понятно. Каких-то интересных супергеройских способностей в игре нету, но чтобы её как-то выделяло на фоне остальных игр подобного формата. Ожидания до роликов и закрытых тестов были хорошие на эту игру, но жаль никакого желания в это играть нету
Ужас тихий! На этот кал даже смотреть неинтересно, не понимаю, кто в это играть вообще будет?! Ну кроме детей.
Велика вероятность купят стримеров, хотя по ролику уже видно(купленных), как им "весело" в это играть.
Точно, детки будут играть и стримы смотреть
В "прошлом" да, а вот нынешняя команда этого не понимает, так что игра уже обречена на провал, как и её точная копия до этого "gotham knights"
Вау.. ого, а в The Evil WITHIn ваша голова отлетит от тела если вы вдруг решите пройтись в полный рост под огромным вентилятором.
Всем известно, что эти бомбы в шеях просто обман.
Нужно больше циферок, больше пиу-пиу, больше блевни на экране , больше ЛЕЗБУХ!!!!!!!!!!!! (а так это мура -_- )...
голова от игры в этот трешак взрывается