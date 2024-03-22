Грядущий апдейт Suicide Squad: Kill the Justice League добавит Джокера и запустит первый сезон

Многие уже забыли об неудачной Suicide Squad: Kill the Justice League, но разработчики решили напомнить, что эта игра существует. Вчера они выпустили трейлер анонса первого сезона, который будет посвящен Джокеру.

Они также решили поделить сезон на две части. Первая часть выходит уже 28 марта, а вторая появится позже, точной даты релиза пока нет.

В первом сезоне игроков ждет альтернативная версия Метрополиса, играбельный персонаж Джокер, дополнительный боевой пропуск и другие бонусы. Разработчики также заявили, что они исправили некоторые ошибки и улучшили баланс, что вызывает сомнения.

Suicide Squad: Kill the Justice League вышла 30 января и сразу получила негативные отзывы - критика за однообразие, отсутствие свежих идей и неприятный стиль.

Season of Joker: Episode One также обновил арсенал остальных героев новым снаряжением, позаимствованным" у других злодеев вселенной DC. Игроки смогут воспользоваться уникальными предметами от таких персонажей, как Безумный Шляпник, Человек-в-горошек и Обратный Флэш. Это не только добавит разнообразия в игровой процесс, но и позволит игрокам по-новому взглянуть на привычных героев.



Разработчики анонсировали множество дополнительных миссий, включая совершенно новый тип заданий — Combat Incursions, позволят добавить настоящие испытание для любителей экшена.