Халявы не будет! У игроков отбирают бесплатные предзаказы на Suicide Squad: Kill The Justice League

После продолжительного затишья разработчики из студии Rocksteady наконец-то показали продолжительный геймплей игры Suicide Squad: Kill The Justice League и озвучили дату релиза. Одновременно с этим издатель проекта, компания Warner Bros., открыла предзаказы на игру с различными бонусами. Из-за странной ошибки кооперативный экшен было можно было получить совершенно бесплатно в магазине Epic Games, однако это счастье продлилось недолго. В Warner Bros. исправили ошибку и теперь отбирают у игроков бесплатные предзаказы.

Пусть и не слишком оперативно, но компания все же заметила, что в некоторых регионах предзаказ на Suicide Squad: Kill The Justice League раздавался бесплатно. Многие геймеры успели воспользоваться этой возможностью и добавили игру в свой аккаунт, не тратя на это никаких денег. Но, похоже, в магазине Epic Games есть масштабные инструменты для отзыва игр. Огромное количество пользователей практически в один момент стали сообщать, что их предзаказ на проект просто исчез из библиотеки.

Вместе с этим игра Suicide Squad: Kill The Justice League исчезает из некоторых регионов, включая Россию. Очевидно, Warner Bros. убирает игру с продажи там, где изначально не планировали ее продавать.

Выход игры Suicide Squad: Kill The Justice League запланирован на 2 февраля 2024 года на ПК и консолях.