Халявы не будет! У игроков отбирают бесплатные предзаказы на Suicide Squad: Kill The Justice League

После продолжительного затишья разработчики из студии Rocksteady наконец-то показали продолжительный геймплей игры Suicide Squad: Kill The Justice League и озвучили дату релиза. Одновременно с этим издатель проекта, компания Warner Bros., открыла предзаказы на игру с различными бонусами. Из-за странной ошибки кооперативный экшен было можно было получить совершенно бесплатно в магазине Epic Games, однако это счастье продлилось недолго. В Warner Bros. исправили ошибку и теперь отбирают у игроков бесплатные предзаказы.
Пусть и не слишком оперативно, но компания все же заметила, что в некоторых регионах предзаказ на Suicide Squad: Kill The Justice League раздавался бесплатно. Многие геймеры успели воспользоваться этой возможностью и добавили игру в свой аккаунт, не тратя на это никаких денег. Но, похоже, в магазине Epic Games есть масштабные инструменты для отзыва игр. Огромное количество пользователей практически в один момент стали сообщать, что их предзаказ на проект просто исчез из библиотеки.
Вместе с этим игра Suicide Squad: Kill The Justice League исчезает из некоторых регионов, включая Россию. Очевидно, Warner Bros. убирает игру с продажи там, где изначально не планировали ее продавать.
Выход игры Suicide Squad: Kill The Justice League запланирован на 2 февраля 2024 года на ПК и консолях.
Да ладно, вот это неожиданность (нет)...
ахаха
на что они надеялись? уже наверное на коленях встали боготворить эпиков и рот раскрыли, чтобы принять в него их пинус? ахаахх какой же стыд, игроки себя совсем уважать не умеют
а кто-то надеялся на другой исход?
да и по любому выйдет такой же не оптимизированный багованный кусок Г как и Batman Arkham Knight на выходе был глубоким разочарованием
естественно надо 2080 чтоб кое как поиграть поиграть
Потому что не надо спешить. У меня тогда была GTX 670 - даже запускать смысла не видел. В 2016 купил GTX 1060 и игра уже шла на ультра при 70+ FPS.
Кому надо, тот всегда спиратит. Так что пофиг. Но меня лично игра не цепанула. Анимации прямиком из 2015.
Это было ожидаемо, а вот если бы баг с ценой то скорее всего не отобрали. Как с Детройтом к примеру было.
Ну и хрен на неё, все равно до выхода еще долго.
Это было предсказуемо .
Ну и правильно. Зачем ожидать, что не отберут?