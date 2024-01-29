IGN подвергла критике Warner за отказ прислать коды для игры Suicide Squad: Kill the Justice League

Недавно несколько источников сообщили, что Warner Bros. Games пока не собираются рассылать коды для обзора игры Suicide Squad: Kill the Justice League, мол, они пришлют их только после ее релиза, то есть заранее никаких обзоров не будет.

И вот теперь настала очередь портала IGN, которому также не прислали код к игре от Warner Bros. Games и который подверг критике это решение. Дестин Легари, редактор портала, обрушился с критикой на компанию в связи с тем, что она не стала рассылать коды из-за негативных превью.

Я поставил Curse of Osiris оценку 5,5/10, и Bungie все равно прислала нам коды. То, что Warner Bros. Games не прислала IGN код для обзора после моего отрицательного отзыва, просто смешно (а я даже не рецензировал игру). На официальном стриме были показаны персонажи, которые не появлялись в эпизодах, а комьюнити-менеджер удалял комментарии с критикой игрового процесса. Другие рецензии тоже согласны с моей критикой. Это выглядит совсем не хорошо.

Обратившись в Warner Bros. Games, IGN утверждает, что компания наотрез отказалась предоставить код игры для анализа. Как следствие, рецензия появится на сайте позже, чем обычно, а пока IGN рекомендует игрокам ознакомиться с ее превью.

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 2 февраля на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC в сервисе Steam. Те, кто приобретет Deluxe Edition, получат ранний доступ и смогут начать играть с 30 января.