IGN подвергла критике Warner за отказ прислать коды для игры Suicide Squad: Kill the Justice League

Недавно несколько источников сообщили, что Warner Bros. Games пока не собираются рассылать коды для обзора игры Suicide Squad: Kill the Justice League, мол, они пришлют их только после ее релиза, то есть заранее никаких обзоров не будет.
И вот теперь настала очередь портала IGN, которому также не прислали код к игре от Warner Bros. Games и который подверг критике это решение. Дестин Легари, редактор портала, обрушился с критикой на компанию в связи с тем, что она не стала рассылать коды из-за негативных превью.
Я поставил Curse of Osiris оценку 5,5/10, и Bungie все равно прислала нам коды. То, что Warner Bros. Games не прислала IGN код для обзора после моего отрицательного отзыва, просто смешно (а я даже не рецензировал игру). На официальном стриме были показаны персонажи, которые не появлялись в эпизодах, а комьюнити-менеджер удалял комментарии с критикой игрового процесса. Другие рецензии тоже согласны с моей критикой. Это выглядит совсем не хорошо.
Обратившись в Warner Bros. Games, IGN утверждает, что компания наотрез отказалась предоставить код игры для анализа. Как следствие, рецензия появится на сайте позже, чем обычно, а пока IGN рекомендует игрокам ознакомиться с ее превью.
Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 2 февраля на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC в сервисе Steam. Те, кто приобретет Deluxe Edition, получат ранний доступ и смогут начать играть с 30 января.
Ну и как можно верить обзорщикам, они не сделают негативное ревью, потому что им тогда не будут высылать игру для обзора и т.п. А если уж делают негативное, значит им не занесли или еще как-то обидели.
каким надо быть дауном что бы верить обзорщикам
Ну естественно им не прислали. Они сделали два больших превью и оба негативные. Из хорошего я читал только одно - очень интересно играются хоррор секции, где ты себя ощущаешь жертвой бэтмена. На этом всё.
Если память не изменяет их было не 2 а больше(но это не важно, хоть 100)... ну и если-бы игра была как та хоррор секция(хотя-бы % 50) то уже было-б интересно, а так вся дурня игры -это тупо ПИУ ПИУ врагов в квадратике зоны, что-бы пойти в следующую зону и так до конца -_- т.е. этот ОТКРЫТЫЙ МИР , по сути и не нужен и не чувствуется, ибо вы с типами не можете ВЗЯТЬ и разбежаться и делать под-квесты на разных участках города, ибо стоит вам отдалиться как БУМ и гейм овер -_- тупняк... не знал что скажу это , но даже в последней игре про Бэт-семью такого бреда не было, мало-ли куда 2й тип ушел и че я должен его ждать? Там была возможность разделится и делать сайды , а основной квест понятно вместе... но тут эта механика прям просится(особенно когда 4 дурака носится), но нееее дальше 100 метров друг от друга нини... короче- че пытаться говорить, лучше вообще забыть об этом проекте ибо он до лета не доживет -_-
Ну так боятся негативных отзывов, лучше бы старфилд бы так оценивали, а не пели дифирамбы...