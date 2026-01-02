Игрок посчитал, сколько нужно потратить реальных денег, чтобы купить все предметы в Suicide Squad: KTJL

Игрок посчитал, сколько людям нужно заплатить реальных денег для покупки всех предметов из магазина Suicide Squad: Kill the Justice League, чья поддержка прекратилась еще в начале прошлого года - вышло более полторы тысячи долларов.
Если же игрок будет гриндить боевой пропуск, покупать предметы в бандлах, а не по отдельности, и купит Deluxe-издание игры вместо обычного, то ему удастся заплатить 1350 долларов вместо 1672 - экономия более чем в 300 долларов. Цена предметов в магазине игры варьируется от 5 до 12 долларов при "курсе" 1 доллар за 100 Люторкоинов - внутриигровая валюта, за которую, собственно, и покупаются предметы.
Подводя итог, игрок отметил, что Warner Bros. просит просто сумасшедшие деньги за некоторые предметы - за одну эмоцию для персонажа игроку придется заплатить 5 долларов, а за пак баннеров, которые просто добавляют изображения позади героев в меню паузы игры - издатель просит от игрока 6 долларов. Крайне неадекватные цены за такое.
Rocksteady прекратила поддержку Suicide Squad: Kill the Justice League еще в начале прошлого года - тогда разработчики завершили историю игры 8 сезоном, а также добавили поддержку игры в оффлайне, где игроки могут пройти основной сюжет, а также все 8 сезонов "эндгейма", но без доступа к онлайн функциям игры - в том числе и к магазину. Однако если игрок уже что-то купил в магазине, то он без проблем может перенести это в свой оффлайн-профиль.
Производя цифровой товар я волен ставить за него любую цену, разумная она или нет решает для себя в первую очередь покупатель, к покупке никто не принуждает. Если это не условно-бесплатные игры в которых прогрессия специально задушена и облегчается только донатом, но в такое играть - себя не уважать.
В случае если Ваше время ни черта не стоит. Я бы заплатил за товар, но мошенникам ни рубля не дам - а растягивание геймплея в пользу донатов, есть мошенничество, так я считаю. Или вымогательство. Стоило бы заняться вопросом такой геймплейной стратегии на законодательном уровне, но у них как обычно - всё выйдет жопой вперёд и не про то что надо.
Потому советую оценивать игру по её пользе(эстетической, развлекательной и прочее, подобное). И не переплачивать за сиюминутные импульсы, вызванные маркетологами.
Ах, да. То, что нам не продают в собственность - не наше. Скорее наоборот, мы товаром становимся.
Другой вопрос зачем, игра померла её даже давали в амазон прайм не особо нужная игра.
Dota 2, cs, и тем более wow пусть теперь посчитает
Совсем ума лишенные покупать донатку в этой помойке, тут при скидке 95% 1000 раз подумаешь.
