Игрок посчитал, сколько нужно потратить реальных денег, чтобы купить все предметы в Suicide Squad: KTJL

Игрок посчитал, сколько людям нужно заплатить реальных денег для покупки всех предметов из магазина Suicide Squad: Kill the Justice League, чья поддержка прекратилась еще в начале прошлого года - вышло более полторы тысячи долларов.

Если же игрок будет гриндить боевой пропуск, покупать предметы в бандлах, а не по отдельности, и купит Deluxe-издание игры вместо обычного, то ему удастся заплатить 1350 долларов вместо 1672 - экономия более чем в 300 долларов. Цена предметов в магазине игры варьируется от 5 до 12 долларов при "курсе" 1 доллар за 100 Люторкоинов - внутриигровая валюта, за которую, собственно, и покупаются предметы.

Подводя итог, игрок отметил, что Warner Bros. просит просто сумасшедшие деньги за некоторые предметы - за одну эмоцию для персонажа игроку придется заплатить 5 долларов, а за пак баннеров, которые просто добавляют изображения позади героев в меню паузы игры - издатель просит от игрока 6 долларов. Крайне неадекватные цены за такое.

Rocksteady прекратила поддержку Suicide Squad: Kill the Justice League еще в начале прошлого года - тогда разработчики завершили историю игры 8 сезоном, а также добавили поддержку игры в оффлайне, где игроки могут пройти основной сюжет, а также все 8 сезонов "эндгейма", но без доступа к онлайн функциям игры - в том числе и к магазину. Однако если игрок уже что-то купил в магазине, то он без проблем может перенести это в свой оффлайн-профиль.