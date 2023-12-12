Инсайдер рассказал о дополнительных игровых режимах в Suicide Squad: Kill the Justice League

Rocksteady Studios заявила, что Suicide Squad: Kill the Justice League как сюжетно-ориентированный шутер с элементами кооператива и игры-сервиса. Однако на старте могут появиться и другие режимы, в которые игроки смогут погрузиться.

По словам инсайдера Miller Ross (который сообщил о завершении разработки Marvel's Avengers до официального анонса) в Twitter, речь идет о режимах Raising Hell и QVK. Raising Hell - это режим орды, в котором игроки сражаются с волнами все более сложных врагов ради "уникальных наград" и места в таблице лидеров. Сообщается, что в него можно играть как в одиночку, так и в сетевом кооперативе.

QVK - это режим PvEvP 4v4v4, похожий на "Гамбит" в Destiny 2. В нем игроки попадают в "мультиверсальные разломы" и сражаются за выполнение задач, чтобы добиться благосклонности злодея, причем в одной команде может быть четыре героя (это касается и базовой игры в кооперативе). Сообщается также, что в игре будут реализованы кланы, в которых будут представлены активные игроки, способные присоединиться к миссиям.

Warner Bros. Games и Rocksteady Studios лишь подтвердили, что офлайн-режим появится после запуска, так что следите за дальнейшими анонсами в ближайшие недели. Suicide Squad: Kill the Justice League League" выходит 2 февраля 2024 года, а владельцы Deluxe Edition получат ранний доступ 30 января.