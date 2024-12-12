Из студии WB Games Montreal уволили 99 сотрудников

Компания WB Games Montreal уволила 99 сотрудников, большинство из которых являлись субподрядчиками, нанятыми через сервис Keywords Studios. Keywords — крупный поставщик игровых услуг, который сотрудничает с такими студиями, как BioWare и NetEase. Уволенные работники занимались контролем качества и поддерживали разработку игры Suicide Squad: Kill the Justice League от Rocksteady.

Сокращения произошли после объявления Rocksteady о завершении поддержки «Отряда самоубийц» с 14 января 2025 года. Источник сообщил, что увольнения вступят в силу через восемь недель, к февралю, но пострадавшим предложили остаться в списке контактов для будущих проектов. Однако активная работа над новыми играми в WB Games Montreal, предположительно, начнется не раньше 2026 года.

Низкие продажи и слабый прием Suicide Squad: Kill the Justice League привели к 41%-ному снижению доходов WB Games во втором квартале 2024 года. В компании надеялись, что проект обеспечит поддержку, но разочаровывающий запуск заставил Rocksteady свернуть поддержку игры.

На данный момент WB Games Montreal не раскрывает планы, но, согласно слухам, они работают над новой игрой по DC Comics на движке Unreal Engine 5. А ключевым приоритетом для WB Games остается продолжение Hogwarts Legacy, чья первая часть стала одним из самых успешных релизов компании.