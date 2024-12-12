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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4 494 оценки

Из студии WB Games Montreal уволили 99 сотрудников

butcher69
Новости

Компания WB Games Montreal уволила 99 сотрудников, большинство из которых являлись субподрядчиками, нанятыми через сервис Keywords Studios. Keywords — крупный поставщик игровых услуг, который сотрудничает с такими студиями, как BioWare и NetEase. Уволенные работники занимались контролем качества и поддерживали разработку игры Suicide Squad: Kill the Justice League от Rocksteady.

Сокращения произошли после объявления Rocksteady о завершении поддержки «Отряда самоубийц» с 14 января 2025 года. Источник сообщил, что увольнения вступят в силу через восемь недель, к февралю, но пострадавшим предложили остаться в списке контактов для будущих проектов. Однако активная работа над новыми играми в WB Games Montreal, предположительно, начнется не раньше 2026 года.

Низкие продажи и слабый прием Suicide Squad: Kill the Justice League привели к 41%-ному снижению доходов WB Games во втором квартале 2024 года. В компании надеялись, что проект обеспечит поддержку, но разочаровывающий запуск заставил Rocksteady свернуть поддержку игры.

На данный момент WB Games Montreal не раскрывает планы, но, согласно слухам, они работают над новой игрой по DC Comics на движке Unreal Engine 5. А ключевым приоритетом для WB Games остается продолжение Hogwarts Legacy, чья первая часть стала одним из самых успешных релизов компании.

15
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
goodneighbor

ахахаха

13
Janekste

Да лучше сразу студию целиком закрывайте. Потому что ничего годного они уже сделают, если не откажутся от радужной повестки.

2
kotasha

Надеюсь уволили тех кто такую игру предложил сделать.

2
пекабир

ой, а что случилось? жаль конечно, да

1
Макс Макс 007

А эти люди могли сделать хорошую игру про Бетмена, при ПРАВИЛЬНОМ руководстве!

Где новость об увольнении рукожопого-СЖВ проплаченного руководства? Почему пострадали те, кто всё делал по указке!!!

1
kaiberserk

Они там совсем бараны или че? Дайте мне место руководителя и даже я с таким бюджетом сделаю конфетку. Набирать в рокстеди этих фруктов и позволить им делать стирильный шутан это ж просто каакого хрена? Столько шедевров просрали и столько студий угробили что за индустрию становится уже больно

0
Poroblok1

Пусть увольняют тех «эффективных менеджеров», которые такие идеи пихают, а дефолт-разраб — просто рабочая сила, которой дали задачу.

0
cthulhu42

Не соглашусь. Сейчас уже многие разработчика сами такие. Их же набирали не понятно как. В коллективах атмосфера сама по себе уже хрен пойми какая. Ничего не скажи, никого не наругай. Все за равноправия и т д. Там чистки нужны серьёзные. Руководящий состав конечно в первую очередь. Кто вообще из Бэтмена дрочильню придумал сделать тех в первую очередь на мороз при чем с плохими рекомендациями.

1
cthulhu42

А должны были уволить 99% сотрудников.

0
Аналиус

а причем разработчики если виноваты руководители???

0
SOLUS5678

Надеюсь это будет уроком что подобный мусор никому не нужен.

0