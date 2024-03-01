Количество игроков Suicide Squad: Kill the Justice League в Steam опустилось до уровня Gotham Knights

За последние несколько дней Suicide Squad: Kill the Justice League стала набирать меньше игроков, чем
Gotham Knights в Steam, что, по понятным причинам, является тревожным сигналом для Rocksteady Studios.
23 февраля у Suicide Squad: Kill the Justice League было 888 одновременных пользователей, а у Gotham Knights - 1012, после чего за последние несколько часов разрыв немного сократился, и игра Rocksteady снова вышла в лидеры.
Ситуация далеко не однозначная, если учесть, что бесплатный контент после запуска Suicide Squad: Kill the Justice League должен появиться в ближайшие дни и позволит игре наверстать упущенное.
Suicide Squad: Kill the Justice League не оправдала ожиданий Warner Bros., по крайней мере, на старте: это вполне предсказуемый результат по ряду причин, и он открывает путь к зловещим сценариям для Rocksteady Studios.
Лучше бы по этому мультсериалу игру выпустили
Такую игру даже даром особо желания нет играть, а кто та за неё деньги платил, скоро вообще скроют статистику.
Все познается в сравнении©
Готем Найтс просто плохая игра, а это адский высер.
А чего они хотели за минимум вложений?)))
Ждём скидку 99%. Ради карточек.
Даёшь скидку в 90% на Gotham Knights в честь такого события.
Так итак под 80 уже делают
Я знаю. Максимальная скидка составляла 85%.