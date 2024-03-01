Количество игроков Suicide Squad: Kill the Justice League в Steam опустилось до уровня Gotham Knights

В этой игре вы становитесь частью Отряда самоубийц — команды из четырёх суперзлодеев, которые работают на правительство под угрозой смерти. Ваша миссия — убить Лигу справедливости, которая почему-то стала злой и опасной. В этом приключенческом шутере от третьего лица вы сможете играть за Харли Квинн, Дэдшота, Капитана Бумеранга или Короля Акул. Каждый из них имеет свои уникальные способности, оружие и навыки. Вы также сможете настраивать своих персонажей и улучшать их.

Игра предлагает вам исследовать открытый мир Метрополиса, где вы будете сталкиваться с разными противниками и заданиями. Вы можете играть в одиночку или в кооперативе с друзьями.