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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4.3 392 оценки

Количество игроков Suicide Squad: Kill the Justice League в Steam опустилось до уровня Gotham Knights

butcher69
Новости

За последние несколько дней Suicide Squad: Kill the Justice League стала набирать меньше игроков, чем

Gotham Knights в Steam, что, по понятным причинам, является тревожным сигналом для Rocksteady Studios.

23 февраля у Suicide Squad: Kill the Justice League было 888 одновременных пользователей, а у Gotham Knights - 1012, после чего за последние несколько часов разрыв немного сократился, и игра Rocksteady снова вышла в лидеры.

Ситуация далеко не однозначная, если учесть, что бесплатный контент после запуска Suicide Squad: Kill the Justice League должен появиться в ближайшие дни и позволит игре наверстать упущенное.

Suicide Squad: Kill the Justice League не оправдала ожиданий Warner Bros., по крайней мере, на старте: это вполне предсказуемый результат по ряду причин, и он открывает путь к зловещим сценариям для Rocksteady Studios.

-5
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Taicho
9
Гена Транквилизатор

Лучше бы по этому мультсериалу игру выпустили

2
kotasha

Такую игру даже даром особо желания нет играть, а кто та за неё деньги платил, скоро вообще скроют статистику.

4
erkins007

Все познается в сравнении©

Готем Найтс просто плохая игра, а это адский высер.

1
BAZKIN
1
askazanov

А чего они хотели за минимум вложений?)))

0
bysaturn

Ждём скидку 99%. Ради карточек.

-3
Tiger Goose

Даёшь скидку в 90% на Gotham Knights в честь такого события.

-4
Kamishini1993

Так итак под 80 уже делают

0
Tiger Goose Kamishini1993

Я знаю. Максимальная скидка составляла 85%.

0